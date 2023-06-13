Над Беларусью в Литву пролетел самолет. В Вильнюсе рассказали, почему не нарушил санкции

Опубликовано: 13.06.2023 15:50 , Обновлено: 13.06.2023

Над территорией Беларуси 12 июня пролетел чартерный рейс из Черногории. В Литве пояснили, почему этот самолет санкций не нарушил.

Ранее некоторые СМИ писали, что чартерный рейс Air Montenegro из черногорского города Тиват в Вильнюс, несмотря на запрет, пролетел над территорией Беларуси и именно оттуда достиг воздушного пространства Литвы, рассказали в тг-канале “От Винта. Авиация Беларуси”.

На это литовская администрация безопасности на транспорте (LTSA) ответила, что им известно об этом рейсе, так как они сами и выдали разрешение на выполнение серии рейсов из Тивата в Вильнюс и обратно.

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В свою очередь правительство Литвы тоже отметило, что нарушений санкций не было. Они пояснили, что авиаперевозчикам, не входящим в ЕС, лишь рекомендовано избегать воздушного пространства Беларуси, но запрета на них не распространяется.

«Выполнение этого рейса нельзя считать нарушением, поскольку согласно директиве безопасности Агентства авиационной безопасности Европейского Союза авиаперевозчикам, не входящим в ЕС, летящим в воздушное пространство Литвы, только рекомендуется избегать воздушного пространства Беларуси. Им не запрещено летать через воздушное пространство этой страны”, - говорится в сообщении LTSA.

Тем не менее в организации пообещали связаться с Air Montenegro и попросить их все же выполнять эту рекомендацию и не летать над Беларусью.

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