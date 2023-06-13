"Цинизм просто зашкаливает" - В Минтруда и ФПБ ответили на резолюцию МОТ о санкциях против Беларуси

Опубликовано: 13.06.2023 09:57 , Обновлено: 13.06.2023

Международная организация труда (МОТ) 12 июня в ходе 111-й Международной конференции труда в Женеве приняла резолюцию о применении в отношении Беларуси статьи 33 устава организации. Странам-участницам МОТ рекомендовала пересмотреть свои отношения с официальным Минском "в свете выявленных нарушений прав трудящихся", а правительству Беларуси - в срочном порядке принять в стране трехстороннюю миссию МОТ. В Минтруда обвинения назвали необоснованными, а в Федерации профсоюзов Беларуси - циничными.

За принятие резолюции, одобряющей расширение санкций в отношении официального Минска, проголосовал 301 участник Международной конференции труда, против проголосовали 54 человека, ещё 108 - воздержались.

Как отметило издание Social Europe, делегаты Международной конференции труда впервые в истории МОТ, которая представляет правительства, работодателей и профсоюзы разных стран мира, предприняли такой шаг, “чтобы остановить нарушения свободы ассоциаций”. До сих пор эта процедура применялась только один раз — в 2000 году против Мьянмы, правительство которой обвинила в использовании принудительного труда.

[info_b]Статья 33 Устава Международной организации труда звучит следующим образом:

“В случае если какой-либо член Организации не выполнит в установленный срок рекомендации, если таковые имеются, содержащиеся в докладе комиссии по расследованиям или в решении Международного суда, Административный совет может рекомендовать Конференции такие действия, какие он сочтет целесообразными для обеспечения выполнения этих рекомендаций”.[/info_b]

В случае с Беларусью эта статья была применена из-за невыполнения требований комиссии МОТ, которая представила свой доклад по результатам расследования фактов предположительных нарушениямй прав профсоюзов в Беларуси. Спецкомиссия была создана ещё в 2003 году, в результате власти Беларуси обвинили в нарушении Конвенции МОТ №87 (о свободе ассоциации и защите права на организацию) и № 98 (о применении принципов права на организацию и заключение коллективных договоров).

В итоговой резолюции МОТ призвала правительство Беларуси “в срочном порядке принять трехстороннюю миссию МОТ для сбора информации о выполнении рекомендаций Комиссии по расследованию и последующих рекомендаций надзорных органов МОТ, в том числе обеспечить посещение лидеров и активистов независимых профсоюзов в тюрьмах или местах заключения”.

“Рычаг давления на неугодные коллективному Западу страны”

В Министерстве труда и соцзащиты обвинения МОТ в несоблюдении положений ратифицированных Беларусью конвенций назвали необоснованными, а саму организацию назвали “рычагом давления на неугодные коллективному Западу страны”.

Комментируя резолюцию МОТ, глава ведомства Ирина Костевич заявила, что “оппоненты Беларуси” смогли добиться запуска процедуры применения статьи 33 Устава МОТ, “опираясь на свое формальное большинство в составе Административного совета”.

“Цель таких шагов коллективного Запада вполне очевидна – оправдать незаконные и несправедливые санкции, которые в настоящее время применяются в отношении Республики Беларусь, придать им статус якобы легитимных действий”, - заявила министр труда и соцзащиты, подчеркнув, что Беларусь “активно противостоит этим попыткам”.

“Мы заявляем о недопустимости превращения Международной организации труда, главная цель которой – достижение всеобщего и прочного мира на основе социальной справедливости, в рычаг давления на неугодные коллективному Западу страны”, - резюмировала она.

“Цинизм просто зашкаливает”

В свою очередь глава Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Михаил Орда, комментируя вчерашнюю резолюцию, заявил, что “МОТ перестает быть организацией, которая стоит на защите интересов трудящихся”, передает БелТА.

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“На конференции мы видим, что цинизм просто зашкаливает. Этот цинизм состоит в том, что на больших трибунах звучат очень высокопарные речи о том, что сегодня нужна эффективная занятость, что нужно повысить социальные гарантии людей, но одновременно МОТ поощряет и поддерживает санкции против трудящихся Беларуси”, - пояснил Орда.