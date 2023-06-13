США на год продлили санкции против Минска
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Президент США Джо Байден 12 июня подписал указ, которым продлил на год санкции в отношении Беларуси.
Речь идет про санкции, введенные США в отношении белорусских властей еще в 2006 году. Тогдашние президентские выборы в Беларуси признали недемократическими.
В августе 2021 года эти меры расширялись, а потом, в июне 2022 года, санкции снова продлили.
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