"На работу мне идти или нет?" — МЧС предупредило белорусов сразу о 5 катаклизмах в один день. Что ответили?

Опубликовано: 19.08.2024 16:26 , Обновлено: 19.08.2024

В воскресенье вечером многие белорусы начали получать не совсем типичные SMS от Министерства по чрезвычайным ситуациям. Обычно в ведомстве предупреждают либо о сильной жаре, либо о шквалистом ветре, грозах и т.д. Но такого, чтобы всё было в один день, кажется, ещё не было. Заботливые послания сразу же получили отклик от неравнодушных и активных пользователей соцсетей.

“Завтра ожидается сильная жара, шквалистый ветер, сильные ливни, грозы и град!” — предупредили многих белорусов в МЧС посредством SMS-рассылки. Под одной из публикаций в TikTok некоторые призывали не шутить, ведь “это единственное ведомство, которое за нас переживает”. Другие не могли обойтись без юмора и писали, что “это просто на выбор”.

“Положила в сумку кирпич, чтобы шквалистый ветер не сдул, взяла зонт, дождевик, надела резиновые сапоги, на голову — каску (вдруг град будет огромный). Блин, стою на остановке, скорая приостановилась…” — прокомментировала сообщение одна из пользовательниц TikTok.

Скрин видео из TikTok

“Мне SMS пришло в 15:18 в воскресенье, а мужу нет. Вот и пускай теперь шляется под розой ветров”, — написала другая белоруска, на что ей тут же ответили:

“Моему мужу тоже не пришло… Наверное, МЧС Беларуси отбор естественный прогнозирует. Но я своего предупредила на всякий случай”.

“Ка-а-а-ак? Снега не будет? А на работу мне идти или нет?” — не без иронии прокомментировала ещё одна подписчица соцсети.

“Завтра здесь встретимся и обсудим, получилось у них угадать или нет” — предложил очередной житель Беларуси.

“Главное, предупредили. Из всего перечисленного что-нибудь да будет: может, жара, а может, град. Подстраховались, работу свою выполнили”, — высказался ещё кто-то в TikTok.

“А в Интернете вообще безоблачно. Но мне сказали, что МЧС лучше знает”, — написала очередная жительница страны. Другая добавила:

“С нашей погодой сейчас так и есть, правильно предупреждают”.

Кстати, а что по погоде?

На понедельник, 19 августа, Белгидромет действительно выписал штормовое предупреждение, правда только для Гомельской области. По прогнозам синоптиков, температура воздуха во многих районах поднимется там до +35°С.

По [link href=“https://pogoda.by/information/news?category=storm” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Белгидромета, днём 19 августа во многих районах страны пройдут кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, местами — 21-24 м/с, а в отдельных районах по северо-западной части Беларуси — 25 м/с. Также в некоторых регионах ожидаются сильные ливни и град. При этом на большей части страны максимальная температура воздуха достигнет +30..+35°С, в Минске — +30°С. Согласно шкале Бофорта, ветер порывами от 13,9 до 17,1 м/с — это крепкий ветер, от 17,2 до 20,7 — очень крепкий, 20,8-24,4 — шторм, а от 24,5 до 28,4 м/с — сильный шторм. Во вторник, 20 августа , по информации Белгидромета, на большей части Беларуси сохранится влияние фронтального раздела, а погода будет облачной с прояснениями. Ночью, утром и днём пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — сильные дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха составит +13..+20°С, днём — +22..+29°С, по юго-востоку — до +32°С.

Как рассказали в Белгидромете, в среду, 21 августа , днём на запад Беларуси будет перемещаться активный фронтальный раздел с Польши. В дневные часы в Гродненской и Брестской областях пройдут кратковременные дожди, местами на западе — сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью столбик термометра поднимется до +19°С (от +10°С), а днем температура воздуха составит от +23°С по северу Беларуси до +32°С по югу.

Ранее Telegraf.news писал, когда в Беларусь придёт прохладная погода. Так, по информации специалистов Telegram-канала Nadvorie, 22 и 23 августа в страну пойдет прохладный воздух, но затем стоит ждать несколько жарких дней.

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