На протяжении 5 дней. Минздрав напомнил, когда белорусским родителям не стоит отправлять детей в школу
В Министерстве здравоохранения напомнили белорусам, когда их дети, которые являются школьниками, учащимися колледжей, студентами вузов, могут в течение пяти дней не посещать занятия в своем учреждении.
Как пояснили в Минздраве, если у детей обнаружили острое респираторное вирусное заболевание, то школьник, учащийся или студент может отсутствовать на занятиях на протяжении пяти дней. При этом медицинская справка в качестве подтверждения заболевания не нужна.
К слову, это правило касается также дошкольников и учащихся учреждений профессионально-технического образования и действует в период подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Все для того, чтобы предотвратить активное распространений инфекций, отметили в ведомстве.
[info_b]Это правило Минздрав установил своим письмом №2-1-7/20422 от 6 октября 2023 года, оно действует до особого распоряжения. [/info_b]
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