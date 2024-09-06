На протяжении 5 дней. Минздрав напомнил, когда белорусским родителям не стоит отправлять детей в школу

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Опубликовано: 06.09.2024 20:13 , Обновлено: 06.09.2024

В Министерстве здравоохранения напомнили белорусам, когда их дети, которые являются школьниками, учащимися колледжей, студентами вузов, могут в течение пяти дней не посещать занятия в своем учреждении.

Как пояснили в Минздраве, если у детей обнаружили острое респираторное вирусное заболевание, то школьник, учащийся или студент может отсутствовать на занятиях на протяжении пяти дней. При этом медицинская справка в качестве подтверждения заболевания не нужна.

К слову, это правило касается также дошкольников и учащихся учреждений профессионально-технического образования и действует в период подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Все для того, чтобы предотвратить активное распространений инфекций, отметили в ведомстве.

[info_b]Это правило Минздрав установил своим письмом №2-1-7/20422 от 6 октября 2023 года, оно действует до особого распоряжения. [/info_b]

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