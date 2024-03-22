На первом рейсе из Гомеля в Санкт-Петербург заменили самолет. Почему?

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Опубликовано: 22.03.2024 17:27 , Обновлено: 22.03.2024

Заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиакомпании "Белавиа" Владимир Баркун рассказал о замене самолета для первого рейса из Гомеля в Санкт-Петербург 22 марта. Об этом сообщило агентство БелТА.

По словам Баркуна, на первый регулярный авиарейс Гомель - Санкт-Петербург - Гомель продали больше 70% билетов. Для рейса пришлось заменить самолет Embraer 175 на Embraer 195 с большей вместимостью - на 107 мест.

Фото: БелТА

Заместитель гендиректора по аэропортам государственного предприятия “Белаэронавигация” - начальник Гомельского филиала Владимир Череухин отметил, что для первого полета заполняемость хорошая. Больше 30 лет таких маршрутов из аэропорта Гомеля не было, добавил он.

Фото: БелТА

А заместитель гендиректора “Белавиа” напомнил, что самолеты между Гомелем и Санкт-Петербургом, согласно новой летней программе, будут курсировать по вторникам, пятницам и воскресеньям. Из белорусского областного центра борт будет вылетать в 16:15, а прибывать в международный аэропорт Пулково - в 17:50. Из Санкт-Петербурга время вылета - в 18:40, прилета в Гомель - 20:10.

Пассажирские авиаперевозки из аэропортов в областных центрах начали восстанавливать в конце 2023 года. Уже ввели регулярные рейсы из Гомеля в Шарм-эль-Шейх. Запланировали также запустить полеты в Сочи и Батуми.

В феврале 2024 года “Белавиа” предложила белорусам билеты в Москву и Санкт-Петербург из Бреста и Гомеля по промо-билетам за 39 евро.

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Телеграф также писал о возобновлении полетов национального авиаперевозчика из Витебска в Шарм-эль-Шейх. Интересно, что “Белавиа” восстановила рейсы из аэропорта этого областного центра спустя шесть лет.

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