«Белавиа» предложила белорусам улететь из Бреста и Гомеля по промо-билетам за 39 евро. Куда?

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Опубликовано: 26.02.2024 12:52 , Обновлено: 31.03.2024

Белорусская компания "Белавиа" в понедельник, 26 февраля, объявила о снижении цен на очередную порцию билетов. На этот раз компания за три дня до весны предложила белорусам по выгодным промо-тарифам улететь из региона про трём маршрутам.

В течение ближайшей недели, с 26 февраля по 3 марта 2024 года, белорусам доступны билеты по тарифу “ПРОМО”, который фактически стал уже постоянным, по следующим маршрутам:

Гомель – Москва – Гомель,

Гомель – Санкт-Петербург – Гомель,

Брест – Москва – Брест.

Из Гомеля компания совершает рейсы в два московских аэропорта – “Внуково” и “Шереметьево”. Из Гомеля в Санкт-Петербург первый рейс намечен на 22 марта, а из Бреста в Москву – на 3 апреля.

Цены на билеты компания установила фиксированные для всех трёх маршрутов (причем они уже включают таксы и сборы):

от 39 евро – в одну сторону,

от 69 евро – туда-обратно.

В “Белавиа” уточнили, что улететь по купленным на этой неделе билетам (приобрести их есть возможность и через сайт, и через агентов) можно до 25 апреля 2024 года, а максимальный срок пребывания в пункте назначения по промо-билетам – месяц. Количество этих билетов ограничено, а вот вводить промокоды при бронировании билетов необходимости нет - специальная цена уже обозначена брендом «ПРОМО».

В компании также подчеркнули, что при желании тариф “Промо” с легкостью комбинируется с другими. Например, из Гомеля в Москву можно улететь по акционному билету, а назад – по любому другому тарифу. Однако, в этом случае следует учесть, что к комбинированным авиабилетам будут применяются правила обмена и возврата, действующие для тарифного бренда “ПРОМО”.

Ранее Телеграф сообщил, что с 2024 года, согласно новому закону, компания “Белавиа” заведет “черный список”, куда будут вносить некоторых клиентов. Им запретят летать самолётами “Белавиа”, но не навсегда.

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