На юге Беларуси пришла метеорологическая весна. Но впереди - арктическое вторжение до -15°С

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Опубликовано: 03.03.2026 13:08 , Обновлено: 03.03.2026

Синоптики объявили, что в одном из регионов Беларуси уже наступила не просто календарная, а настоящая, метеорологическая весна. А вот жителям остальной части страны, судя по всему, придётся повременить с переходом на демисезонку, ведь в нашу сторону уже движется очередная арктическая воздушная масса.

Метеорологической весной специалисты называют такую обстановку, когда среднесуточная температура воздуха в регионе стабильно держится на отметке выше 0°C на протяжении как минимум 5 дней. Именно такую температурную картину, по словам авторов тематического Telegram-канала о погоде “Метеовайб”, можно было наблюдать на юго-западе страны.

Таким образом, по словам специалистов, в Бресте уже наступила метеорологическая весна. Как показывают данные синоптиков, за последние четыре дня высота снежного покрова заметно упала по всей стране. Однако полностью от снега освободился только юго-запад Беларуси - часть Брестской и Гродненской областей.

Самые высокие сугробы пока сохраняются в Верхнедвинске и Костюковичах. Там высота снежного покрова держится на уровне 38 см из-за по-прежнему стабильных ночных морозов и довольно высокой плотности самого снега.









Когда ждать мартовского арктического вторжения?

В ближайшие сутки общий температурный фон в стране, по прогнозам специалистов, продолжит повышаться благодаря тому, что наша страна окажется на южной периферии циклона, идущего с юга Скандинавии. В тыл этого циклона, на территорию Беларуси начнёт распространяться умеренно-тёплая воздушная масса, так что днём 4 марта по юго-западу воздух может прогреться до +12° С, а в среднем по стране будет где-то +3..+9°С (ночью - в диапазоне +2..-4°С).

Однако уже в середине недели, 5-6 марта , в Восточную Европу синоптики ожидают вторжение арктического холода. По предварительным прогнозам, озвученным авторами Telegram-канала @nadvorie, Беларусь оно зацепит лишь частично, поскольку основная воздушная масса пройдет несколько восточнее — через север европейской территории России, по направлению к Верхней Волге.









Тем не менее, сама воздушная масса будет очень холодной и сулит ночные заморозки до -25..-35°С в самых холодных своих точках. Белорусам столь суровые морозы, к счастью, не грозят, но к понижению ночных минимумов всё же стоит быть готовым.

“В период с 6 по 12 марта я бы ожидал снижение ночных минимумов и на территории нашей страны. Думаю, по северу и востоку Беларуси мы вновь увидим под утро отметки -10..-15°С”, - дал свой предварительный прогноз автор канала.

[inf]Напомним, что среднесрочные прогнозы никогда не дают 100%-ной гарантии сбываемости. Специалисты всегда корректируют их по мере изменения метеорологических условий. Более точными могут быть лишь краткосрочные прогнозы - на 1-3 дня.[/inf]

Напомним, ранее синоптики озвучили свой предварительный прогноз, какой в этом году будет весна в Беларуси. Стоит ли ждать очередной порции температурных аномалий и если да, то в какую сторону на этот раз качнётся маятник - надолго ли задержится зима или лето придёт раньше срока?

Какой будет весна-2026 в Беларуси. Синоптики дали прогноз температурных аномалий