Какой будет весна-2026 в Беларуси. Синоптики дали прогноз температурных аномалий

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Опубликовано: 02.03.2026 14:49 , Обновлено: 02.03.2026

Синоптики дали предварительный прогноз, какой в этом году будет весна в Беларуси. Стоит ли ждать очередной порции температурных аномалий и если да, то в какую сторону на этот раз качнётся маятник - надолго ли задержится зима или лето придёт раньше срока?

Предварительный прогноз на весь весенний сезон дали авторы тематического Telegram-канала @nadvorie. Для этого они проанализировали результаты 50 запусков одной и той же климатической модели - британской Unified Model от METOFFICE. Каждый раз модель запускали со слегка отличными исходными данными и наблюдали за тем, как внесённые изменения меняли на прогностическую модель, а затем обобщили полученные данные.

В результате получились следующие карты с прогнозом температурных аномалий в марте-мае 2026 года. Точные температурные значения в °C климатическая модель не приводит, а лишь даёт общее представление о вероятности того, что температура попадёт в одну из трёх категорий относительно климатической нормы.

На полученных картах чем краснее цвет — тем выше вероятность тёплого сценария, когда температура поднимается выше климатической нормы, синий цвет соответствует холодному сценарию, когда температура, наоборот, опускается ниже климатической нормы. Там, где на карте отсутствует заливка, ансамбль не дает четкого сигнала аномалий, что соответствует климатической норме.













Исходя из результатов анализа, авторы Telegram-канала пришли к выводу о том, что март 2026 года сулит более тёплую, чем обычно погоду для юго-запада Беларуси, но для большей части территории страны погода будет близка к климатической норме. А она, согласно многолетним данным Белгидромета, составляет в среднем +0,8°С .

Апрель этого года, по данным анализа, будет “нормальным” (климатическая норма по Белгидромету за период 1991-2025 годов составляет +7,8°С ).

А вот в мае вероятность более тёплых температур уже выше. Если учесть, что климатическая норма последнего весеннего месяца по Белгидромету составляет +13,4°С , это говорит о том, что как минимум конец весны порадует белорусов приятной тёплой погодой.

Тем временем в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) начали активную подготовку к весеннему паводку. В регионах, которые, согласно предварительным расчётам специалистов, могут оказаться этой весной в зоне подтопления, начали возводить защитные дамбы, а пользователи соцсетей наглядно показали, что в некоторых районах белорусского Полесья большая вода уже начала подбираться к жилым домам.

В Сети появились первые видео затоплений на Полесье — «И это только начало»