На Гродненщине милиция объявила «проверку» в школах и пообещала «отработать» эти заведения

Опубликовано: 30.10.2024 21:52 , Обновлено: 30.10.2024

В инспекции по делам несовершеннолетних Ошмянского РОВД на Гродненщине сообщили, что с 30 октября по 2 ноября на территории района проведут специальное комплексное мероприятие (СКМ) "Подросток". Среди прочего оно включает "отработку увеселительных заведений".

Цель СКМ - профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в частности пьянства, наркомании и токсикомании, передала газета “Ашмянскі веснік”.

Правоохранители запланировали:

рейды в “местах массового пребывания молодежи”,

проконтролировать, как магазины соблюдают запрет на продажу алкоголя и пива несовершеннолетним,

рассказать в трудовых коллективах о профилактике детской преступности,

провести спортивные и другие “профилактические мероприятия” с молодежью,

проверить, как в учреждениях образования организуют досуг детей на каникулах.

Ранее Telegraf.news писал, что в минской милиции сообщили, что завели “административку” на школьника после того, как увидели видео с его участием в интернете. Что сделал подросток в присутствии учителя, показали правоохранители.

В Минске школьник получил «административку» после публикации видео в Сети. Что сделал в присутствии учителя?

Также мы рассказывали, что в ГУВД Мингорисполкома в июне рассказали, как милиция реализует «новый формат реагирования» на видеоконтент, который подростки размещают в интернете, и для чего приходит в учреждения образования.

«Установить можно даже по фрагменту лица» — В минской милиции рассказали о «новом формате реагирования» на видео с подростками