"Установить можно даже по фрагменту лица" - В минской милиции рассказали о "новом формате реагирования" на видео с подростками

Опубликовано: 03.06.2024 16:25 , Обновлено: 03.06.2024

В ГУВД Мингорисполкома рассказали, как милиция реализует "новый формат реагирования" на видеоконтент, который подростки размещают в интернете, и для чего приходит в учреждения образования.

Как рассказала газета МВД “На страже”, мониторинг Сети правоохранителями показал, что в конце прошлого года “популярные у минской молодежи” Telegram-каналы стали размещать гораздо больше видео с участием несовершеннолетних. “Причем их содержание было крайне сомнительным: дети появлялись в кадре полуобнаженными, употребляли алкоголь, курили, совершали хулиганские действия, приставали к прохожим, издевались над сверстниками”, - написало издание.

Весной 2024 года таким роликам милиция начала давать “симметричный ответ”. Как и раньше, сначала каждому видео и фото правоохранители дают правовую оценку, в случае необходимости “ставится вопрос” о привлечении к административной или уголовной ответственности, рассказал заместитель начальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Мелешко.

“Затем посещаем учреждения образования, где обучаются участники съемки, чтобы объяснить им и сверстникам: у любого поступка есть последствия, которые могут омрачить светлое будущее”, - сказал подполковник милиции.

По его словам, современные технологии позволяют установить участников фото и видео даже по фрагменту лица, месту съемки, или выдуманному логину, который не соотносится с личными данными. “Интернет не гарантирует анонимности и даже более того: любая попавшая в сеть информация остается там навсегда. Об этом и ответственности, предусмотренной законом за определенные действия, милиционеры рассказывают во время групповых профилактических бесед”, - продолжил Мелешко.

И привел пример. Милиция пришла в столичный колледж, чтобы “навестить” 16-летнего учащегося учреждения. По информации замначальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома, подросток на занятиях выбил из рук преподавателя книгу и сбежал. Это засняли на видео и опубликовали в интернете однокурсники парня.

Кроме того, руководители Заводского РУВД установили имена снимавших ролик и “провели профилактический диалог о недопустимости подобного поведения”.

Еще пример. Как рассказала газета “На страже”, на одном ролике двое подростков из Фрунзенского района Минска разбили стекло двери в подъезде, на другом - парень перебежал оживленный проспект Пушкина прямо перед автобусом. Видео попали в “популярный Telegram-канал”. “Дети, как выразились сами, совершали данные действия «по приколу», - рассказал Мелешко.

В милиции порекомендовали “включаться” родителям в мониторинг соцсетей подростков, а если нужно, то и “влиять на контент” (разговаривать о “границах дозволенного”, организовывать ребенку досуг).

Правоохранители также напомнили, что, если в действиях подростка, который не достиг возраста привлечения к ответственности, установят признаки административного правонарушения либо преступления, наказание понесут законные представители. Можно получить штраф в размере до 10 базовых величин (до 400 рублей) за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ч. 1 ст. 10.3 КоАП).

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