Telegraf.news
ru

На Гродненщине главный ветврач брал взятки, пока отбывал наказание по "уголовке". Что решил суд?

На Гродненщине главный ветврач брал взятки, пока отбывал наказание по "уголовке". Что решил суд?
Подпишитесь на Телеграф:

В Берестовицком районе Гродненской области 39-летний главный ветеринарный врач одного из сельхозпредприятий брал взятки, пока отбывал наказание по другой статье УК на исправительных работах. Местный суд уже вынес приговор коррупционеру.

Как сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области, ветврача в 2023 году осудили за “приписки” падежа крупного рогатого скота. В 2023-м и 2024-м на исправительных работах мужчина получил от представителя коммерческого предприятия взятки на сумму свыше 10 тыс. рублей за “благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию”.

Это среди прочего продолжение закупки кормовых добавок для телят у фирмы. Суд Берестовицкого района назначил мужчине, согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 430 (“Получение взятки”) УК, наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Кроме того, главный ветврач получил штраф в размере 330 базовых величин ( 13,2 тыс. рублей) и лишился права на 5 лет занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в июне оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД задержали одного из руководителей Белорусской железной дороги (БелЖД). По информации правоохранителей, он создал и курировал коррупционную схему между “крупной белорусской компанией” и БелЖД.

ГУБОПиК задержал топ-менеджера БелЖД. Что известно?

Позже стало, что задержанный топ-менеджер - это первый заместитель начальника БелЖД Петр Дулуб. 14 июня Совет Министров Беларуси уволил его с должности.

«Нарушил письменное обязательство» — Совмин уволил первого замначальника БелЖД

Темы: