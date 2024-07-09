На Гродненщине главный ветврач брал взятки, пока отбывал наказание по "уголовке". Что решил суд?

Опубликовано: 09.07.2024 19:46 , Обновлено: 09.07.2024

В Берестовицком районе Гродненской области 39-летний главный ветеринарный врач одного из сельхозпредприятий брал взятки, пока отбывал наказание по другой статье УК на исправительных работах. Местный суд уже вынес приговор коррупционеру.

Как сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области, ветврача в 2023 году осудили за “приписки” падежа крупного рогатого скота. В 2023-м и 2024-м на исправительных работах мужчина получил от представителя коммерческого предприятия взятки на сумму свыше 10 тыс. рублей за “благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию”.

Это среди прочего продолжение закупки кормовых добавок для телят у фирмы. Суд Берестовицкого района назначил мужчине, согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 430 (“Получение взятки”) УК, наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Кроме того, главный ветврач получил штраф в размере 330 базовых величин ( 13,2 тыс. рублей) и лишился права на 5 лет занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в июне оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД задержали одного из руководителей Белорусской железной дороги (БелЖД). По информации правоохранителей, он создал и курировал коррупционную схему между “крупной белорусской компанией” и БелЖД.

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