На границе с Польшей очереди из автомобилей растянулись до Брестской крепости

Опубликовано: 24.03.2023 09:57 , Обновлено: 24.03.2023

На границе с Польшей образовались километровые очереди на выезд из Беларуси через единственный действующий для легковых авто погранпереход Брест–Тересполь. Людям приходится ждать почти сутки, чтобы въехать в Польшу, а очередь из автомобилей по словам очевидцев, растянулась до Брестской крепости.

Согласно данным Госпогранкомитета Беларуси, утром 24 марта выезда из страны в пункте пропуска Брест ожидало 350 легковых автомобилей. На камерах таможенного комитета видны очереди из автобусов и легковушек на Варшавском мосту.

Тем временем в местных телеграм-каналах пользователи рассказывают, что в очередях людям приходится “стоять по 20 часов, только чтобы попасть на контроль к белорусской стороне, так как очереди огромные, они раньше никогда такими не были”.

“Автобусы уже на Варшавке, и хвост почти на кольце. Легковушки растянулись до крепости. И это при том, что “стометровка” забита. В общем - коллапс”, - сообщил телеграм-канал “Виртуальный Брест новости” и опубликовал следующие фото, снятые накануне:

При этом на польской стороне, по сообщению людей, уже пересекших границу, очередей нет вовсе:

Напомним, что в настоящее время выехать из Беларуси в Польшу на легковом транспорте можно только через пункт пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны «Брест»).

В начале февраля, после вынесения приговора журналисту, члену незарегистрированного в Беларуси Союза поляков Анджея Почобуту, власти Польши закрыли пограничный переход Бобровники (Берестовица) и ввела запрет для белорусских грузовиков на пересечение границы на КПП Кукурыки (Козловичи).

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А накануне министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский назвал властям Беларуси условие для открытия пограничного перехода Бобровники (Берестовица).

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