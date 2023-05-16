На границе Беларуси с Россией снова скопились километровые очереди. Что происходит?

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Опубликовано: 16.05.2023 08:07 , Обновлено: 16.05.2023

На белорусско-российской границе вновь скопились километровые очереди. По сообщениям очевидцев, трудности наблюдаются с белорусской стороны - автомобили, дожидающиеся въезда в Россию, заняли все полосы трассы, в результате чего на несколько километров движение просто встало.

Кадры огромной очереди на въезд в Россию опубликовал телеграм-канал Sputnik Беларусь:

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Беларусь ввела контроль на границе с Россией. Но не везде

Напомним, с 5 мая на границе Беларуси и России вернули проверки и паспортный контроль. В ГПК Беларуси аргументировали это мероприятиями в рамках «ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией».

В СР объяснили, зачем ввели паспортный контроль на границе Беларуси и России

Между тем, после сообщений о введении более тщательного контроля на основных пунктах пропуска белорусско-российской границе, могилёвское издание «Могилев.Online» сообщило о том, что небольшие региональные дороги, ведущие к границе с Россией, стали перекапывать и заваливать деревьями, делая их непреодолимыми для автомобилей.

Член Совета Республики Национального собрания Олег Дьяченко заявил, что на усиление контроля за государственной границей белорусские власти пошли для того, чтобы “перекрыть нелегальные поставки оружия через границу”.