На горнолыжном комплексе под Гродно решили тюбинг выдавать не всем. Кто в списке?

Опубликовано: 18.01.2024 18:51 , Обновлено: 18.01.2024

Парк активного отдыха «Коробчицкий Олимп» под Гродно изменил правила посещения горнолыжного комплекса. По информации Newgrodno, теперь на тюбинговый склон не пустят детей младше семи лет. В чем причина и как с детьми постарше?

«Такое решение было принято из-за участившихся случаев травматизма на тюбинговом склоне», – рассказали в парке активного отдыха. И добавили, что дети от 7 до 12 лет могут кататься на тюбинге только в сопровождении взрослых.

В Слониме решили все детские горки засыпать песком. Почему?

В начале года 6-летняя девочка попала в больницу после того, как неудачно съехала на тюбинге с горки в Ольшанке, написал гродненский портал. После этого горку засыпали песком и солью.

Ранее Телеграф писал, что специалисты Министерства здравоохранения бьют тревогу из-за количества полученных травм при катании на тюбинге, об этом сообщил Официальный Минздрав. И привел в подтверждение цифры: с начала зимы уже свыше 200 детей обратились учреждения здравоохранения из-за травм, полученных в результате катания с горок на тюбингах, ледянках, санках. «В РНПЦ неврологии и нейрохирургии с начала зимы обратились 48 детей с травмами, а в РНПЦ травматологии и ортопедии – 17 детей, все с тяжелейшими травмами после, казалось бы, веселого зимнего развлечения», рассказали в Минздраве. Что порекомендовали в Министерстве?

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