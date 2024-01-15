Минздрав призвал белорусских родителей следовать 12 правилам – «Специалисты бьют тревогу»

Опубликовано: 15.01.2024 18:44 , Обновлено: 15.01.2024

«Специалисты Министерства здравоохранения бьют тревогу из-за количества полученных травм при катании на тюбинге», сообщил Официальный Минздрав. И привел в подтверждение цифры: с начала зимы уже свыше 200 детей обратились учреждения здравоохранения из-за травм, полученных в результате катания с горок на тюбингах, ледянках, санках. «В РНПЦ неврологии и нейрохирургии с начала зимы обратились 48 детей с травмами, а в РНПЦ травматологии и ортопедии – 17 детей, все с тяжелейшими травмами после, казалось бы, веселого зимнего развлечения», рассказали в Минздраве. Что порекомендовали в Министерстве?

Высокая скорость и неуправляемость тюбинга, невозможность вовремя затормозить при спуске в большинстве случаев приводит к серьезным травмам, а иногда и к гибели людей, констатировали в Минздраве. И обратились к взрослым с просьбой научить детей правилам поведения, позволяющим избежать травмирования:

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При покупке инвентаря – поинтересуйтесь у продавцов-консультантов о правилах пользования того или иного средства передвижения, какие средствах защиты регламентированы при их использовании, выясните их качество, подберите подходящий для ребенка размер устройства. Выйдите с детьми на зимнюю прогулку и определите место для катания. Кататься на тюбингах можно на специально оборудованных трассах, ровных, с выделенными полосами, с плоским съездом, уклоном не более 20-30 градусов, где все катаются строго по очереди. Место для спуска на санках или тюбингах, обязательно должно быть вдалеке от проезжей части дорог, деревьев, столбов или иных препятствий, с уклоном не больше 20 градусов и достаточным местом для торможения. Прежде чем начать спуск по неподготовленной трассе, осмотрите ее на предмет наличия ям и бугров – эти препятствия могут стать своеобразным трамплином. Ознакомьте ребенка с правилами управления и безопасности – напомните, что при спуске все устройства развивают большую скорость, при этом у тюбинга отсутствуют тормоза и им невозможно управлять. Ватрушка должна быть в меру накачанная, в ней может сидеть только один человек, держась за ручки. Опасны трамплины, сцепки санок и ватрушек, привязка к авто, снегоходам. Расскажите, чем опасно столкновение с деревом, при катании спиной или стоя на сцепленных тюбингах или санках, при спуске нескольких человек в одном «бублике». Если горка вызывает у вас опасения, сначала прокатитесь с нее без ребенка, испытайте спуск. Напомните ребенку, что в критической ситуации лучше перевернуться или завалиться на бок, чем столкнуться с деревом или другими санками. И самое основное правило: не оставляйте детей одних, без присмотра! – заключили в Минздраве.

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