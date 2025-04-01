На Гомельщине – «безопасные взрывы», на Брестчине – учебные стрельбы. Составили список мест, где «будет громко» в апреле

Опубликовано: 01.04.2025 10:12 , Обновлено: 01.04.2025

Энергетическая компания "Белоруснефть" озвучила свои планы по сейсморазведочным работам на апрель, а Пинский погранотряд - график плановых учебных стрельб. Журналисты Telegraf.news изучили информацию и составили список населённых пунктов, вблизи которых в этом месяце может быть в прямом смысле громко.

Так, согласно планам”Белоруснефти”, в первой половине апреля сейсморазведочные работы будут вестись вблизи семи деревень Речицкого района Гомельской области :

Ляховец,

Артуки,

Сергеевка,

Краснополье,

Надвин,

Прокисель,

Гончаров-Подел.

Там с 1 по 15 апреля планируется проводить буровзрывные работы, поэтому местные жители могут услышать взрывы. Однако они, как заверили в компании, “абсолютно безопасны” и для самих людей, и для их имущества.

В Брестской области громкие звуки могут услышать жители деревни Выжловичи Пинского района. Дело в том, что неподалёку расположен учебный полигон Пинского пограничного отряд, на котором проводятся плановые учебные стрельбы.

График стрельб на апрель установлен следующий:

с понедельника по пятницу - с 9:00 до 22:00,

в субботу, 26 апреля - с 9:00 до 22:00.

[info_b]Во избежание несчастных случаев местным жителям строго запретили находиться на территории полигона. Потенциально опасной зоной объявили участок протяженностью 3900 м от северо-западной окраины деревни и шириной 2390 м.[/info_b]

Кстати, до 18 апреля громко может быть и в Гродненском районе . Там продолжаются учения при участии сил теробороны. В военном ведомстве сообщили, что в ходе этих учений на полигонах Вооруженных сил на Гродненщине планируют провести занятия с противотанковыми артиллерийскими подразделениями территориальных войск, а в завершение сборов планируется организовать командно-штабное учение при участии территориальной обороны района.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство обороны предупредило жителей двух белорусских городов — Минска и Бреста — о громком выстреле, который можно будет услышать в полдень в среду, 2 апреля. Узнали, почему военные решили стрелять из артиллерийского орудия в самом центре белорусской столицы.

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