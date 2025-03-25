В одном из регионов Беларуси начались месячные сборы теробороны и народного ополчения. Кому приготовиться?

Опубликовано: 25.03.2025 09:33 , Обновлено: 25.03.2025

Министерство обороны во вторник, 25 марта, объявило о начале планового учебного сбора с военнообязанными территориальных войск в одном из регионов Беларуси. Узнали, как долго продлятся сборы и кому может придти повестка.

На этот раз учения при участии теробороны организовали в Гродненском районе. По планам армейского ведомства, учебный сбор продлится до 18 апреля , то есть почти месяц. За это время на полигонах Вооруженных сил на Гродненщине планируют провести занятия с противотанковыми артиллерийскими подразделениями территориальных войск, а в завершение сборов планируется организовать командно-штабное учение при участии территориальной обороны района.

В остальном планы на учебный сбор, озвученные в ведомстве, стандартные. Запланированы следующие мероприятия:

прием военнообязанных территориальных войск и их всестороннее обеспечение;

восстановление навыков командного состава в управлении подчиненными;

подготовка военнообязанных к выполнению задач в соответствии с должностным предназначением;

отработка процесса формирования, подготовки и применения отряда народного ополчения.

Ранее, как сообщал Telegraf.news, начальник мобилизационного направления военного комиссариата города Минска полковник Игорь Дымович назвал 4 категории военнообязанных, которых могут освободить от участия в военных сборах.

В военном комиссариате Минска назвали 4 категории военнообязанных, кого могут освободить от сборов