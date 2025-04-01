Минобороны предупредило жителей двух белорусских городов о громком выстреле днём 2 апреля. Зачем будут палить?

Опубликовано: 01.04.2025 09:42 , Обновлено: 01.04.2025

Министерство обороны предупредило жителей двух белорусских городов - Минска и Бреста - о громком выстреле, который можно будет услышать в полдень в среду, 2 апреля. Узнали, почему военные решили стрелять из артиллерийского орудия в самом центре белорусской столицы.

Одиночный холостой выстрел из артиллерийского орудия военные планируют произвести ровно в 12:00 2 апреля в двух локациях:

у стелы “Минск – город-герой”,

в мемориальном комплексе “Брестская крепость-герой”.

По задумке военных, он станет кульминацией торжественной церемонии военно-патриотического проекта “Выстрел памяти”, посвящённой победе в Великой Отечественной войне и памяти павших защитников. В церемонии планируют принять участие руководство и военнослужащие Вооруженных Сил Беларуси, государственных органов, российского посольства, ветераны и члены молодежных организаций. Само мероприятие пообещали провести “под контролем и руководством” военных и призвали минчан и брестчан “сохранять спокойствие”, заслышав громкий выстрел.

[info_b]Первый подобный “Выстрел памяти” был произведён 19 ноября 2017 года в российском городе воинской славы Калаче-на-Дону, в честь 75-летия контрнаступления Советских войск под Сталинградом. Инициативу подхватили многие российские города-герои, а в честь 80-летия Победы к акции решили присоединятся и белорусские города, удостоенные геройского звания.[/info_b]