Иванец пообещал внедрить ускоренное высшее образование в Беларуси. На каких условиях и для кого?

Опубликовано: 29.10.2024 10:06 , Обновлено: 29.10.2024

Министр образования Беларуси Андрей Иванец заявил, что его ведомство начало "плотно" работать над объединением среднего специального, высшего образования и работы на заводах. По его словам, это нужно, чтобы "ребята", закончившие колледжи, получали высшее образование ускоренно.

“Мы работаем плотно над интеграцией среднего специального, высшим образованием, над унификацией соответствующих образовательных программ для того, чтобы те ребята, которые заканчивают колледж, переходят работать на предприятие, имеют желание получить высшее образование, они приходили в университеты и в очень сжатые сроки действительно получали необходимую дальнейшую базу для своего профессионального роста”, - рассказал министр.

Для этого, по словам Андрея Иванца, планируется создание целой сети учебных классов и цехов прямо на предприятиях. Когда точно планируют ускорить процесс получения вашего образования для некоторых белорусов, Андрей Иванец не уточнил.

Ранее Telegraf.news писал, что министерство образования Беларуси решило изменить условия поступления на заочную форму обучения в вузы для абитуриентов с общим средним образованием. Теперь даже тем, кто готов учиться за собственные деньги, сначала придётся как минимум 10 месяцев отработать по выбранному профилю или направлению образования.

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А тем временем, президент Беларуси Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете 27 августа анонсировал “наведение порядка” в белорусских вузах. Оно, со слов Лукашенко, будет включать в том числе посещение им университетов страны.

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