На Беларусь надвигается южный циклон. Где ждать снегопады, а где - локальные грозы?

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Опубликовано: 17.11.2025 14:20 , Обновлено: 17.11.2025

Синоптики предупредили белорусов о приближении южного циклона. Он принесёт ночные снегопады отдельным районам страны, из-за чего Белгидромет уже объявил на вторник, 17 ноября, оранжевый уровень метеоопасности для половины Беларуси.

Погоду в Беларуси в ближайшие дни будет формировать частный волновой циклон, возникший на фронтальном разделе обширного циклона с центром над югом Финляндии. Образовавшись утром 17 ноября над югом Италии, он начал быстро смещаться в сторону Беларуси.

Как пояснили специалисты Telegram-канала о погоде “Метеовайб”, таки циклоны называют южными из-за их траектории движения. Как правило, они богаты на осадки, так что в ближайшее время белорусам следует приготовиться к обильным дождям вперемежку с мокрым снегом.

Над Беларусью циклон окажется уже ночью, а его центр, по расчётам синоптиков, пройдёт аккурат по юго-востоку столичного региона. Без дождей обойдётся разве что на крайнем северо-западе Беларуси. А вот жителям южных районов Гомельщины, где будет проходить так называемая линия неустойчивости, этой ночью могут даже прогреметь локальные грозы.













Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), в Минской и Витебской областях может накопиться небольшой снежный покров - высотой не более 1-5 см. А вот налипание мокрого снега и гололедица на дорогах будут точно - об этом белорусов предупредили в МЧС и Белгидромете.

Из-за сильных осадков - дождя с мокрым снегом - на ближайшую ночь (точнее с 21:00 17 ноября до 9:00 18 ноября) синоптики объявили оранжевый уровень опасности для Брестчины, Минщины, Могилёвщины и юго-восточной половине Витебской области.

А вот завтра днём, по расчётам авторов канала “Метеовайб” южный циклон сместится на Вологодскую область России, а Беларусь окажется в его тылу. Как ожидается, с началось адвекции арктической воздушной массы снегопады продолжатся, гололедица на дорогах только усилится, чему будет способствовать сильный порывистый ветер - в северных районах страны его скорость может достигать 15-18 м/с . Из-за этого по всей стране Белгидромет выпустил жёлтое метеопредупреждение на весь вторник, 18 ноября.

А вот резкого похолодания пока не прогнозируется: ночью температура будет держаться в диапазоне от -2 до +4°С, а на юго-востоке и вовсе до +5..+11С. Дневные максимумы будут оставаться в пределах 0..+5°С.

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