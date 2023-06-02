На Беларусь надвигается «арктическая» масса? Прогноз, насколько холоднее станет на выходных

Опубликовано: 02.06.2023 16:25 , Обновлено: 02.06.2023

Над Балтийским регионом распространяются «рекордные холода», сообщил 2 июня телеграм-канал о погоде в Беларуси nadvorie. На нашу страну тоже надвигаются «арктические» массы? Узнали, какой прогноз на выходные 3-4 июня дали числовые модели погоды, а какой — Белгидромет.

Что происходит с погодой рядом с Беларусью?

Утром 2 июня на метеостанции Куусику (Эстония) зарегистрировали минус 3,3 градуса.

“Это абсолютный новый рекорд холода в июне для этой метеостанции”, - сообщили в тг-канале.

Самый же низкий показатель июня зарегистрировали в Пакри (острова в Балтийском море, недалеко от Эстонии): здесь 2 июня было -3,5 градуса мороза (поверхность почвы охладилась еще больше, достигнув минус 7 °C).

Кроме того, в тг-канале рассказали, что «запад Латвии тоже накрыло». Там также установили «новые рекорды холода».

Чего ждать белорусам?

Как сообщили в nadvorie со ссылкой на карты Белгидромета, уже 2 июня контрасты по температуре были большие: между югом и севером Беларуси “разница в температуре 2 июня была 20 градусов”.

По их данным , “холодные воздушные массы уже поступили и в нашу страну”, и 3 июня (в субботу) ожидаются заморозки.

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В свою очередь числовые модели погоды спрогнозировали «вторжение в Беларусь арктического воздуха с температурами на 8..12° ниже нормы», — заявили в тг-канале.

Кстати, согласно карте Белгидромета за 16:10 в Езерище зафиксировали всего 3,4 градуса тепла:

Какую погоду спрогнозировал Белгидромет на 3-5 июня

Тем временем в Белгидромете спрогнозировали, что 3 июня ( в субботу ), погоду определит прохладная воздушная масса , будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, ночью в отдельных районах по юго-востоку страны прогремят грозы. Ветер умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +1..+6 градусов, местами ожидаются заморозки до -2°С, днем +13..+19°С.

В воскресенье, 4 июня, переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по северу республики пройдут кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, слабый. Температура ночью +1..+7 градусов, заморозки до -2, днем +16.. +23°С.

В понедельник, 5 июня, будет облачно с прояснениями. Температура ночью +5..+11 градусов, днем +17..+23 градуса, по югу страны до +25 °С.

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