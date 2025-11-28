На Беларусь идёт «жара» из Ирана. Синоптики рассказали, что в выходные с осадками и рассеются ли туманы

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Опубликовано: 28.11.2025 12:58 , Обновлено: 28.11.2025

Синоптики предупредили белорусов о заметном потеплении в грядущие выходные. По оперативному прогнозу, в отдельные дни будет на 10 градусов теплее обычного. Всё из-за тёплых южных воздушных масс, надвигающихся на нашу страну со стороны Турции и Ирана. Узнали, как они отразятся на осадках и помогут ли рассеять густые туманы, окутавшие страну в последние дни.

Пока Беларусь, как и вся Центральная и Восточная Европа, по словам авторов тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie, остаётся во власти тёплого антициклона, центр которого находится над нижней Волгой и Казахстаном. Антициклон настолько обширен, что будет сохранять своё влияние в регионе достаточно долго - ещё как минимум неделю, а по некоторым расчётам - почти 2 недели, до 13 декабря .

Всё это время в нашем регионе будут преобладать ветры южного направления, нагоняя в Беларусь тепло с юга Европы, Турции, и даже из Ирана. Как следствие, начало декабря выдастся не по сезону “жарким”: согласно расчётам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), дневные максимумы будут на 4–6 градуса выше климатической нормы, а в отдельные дни - на все 10 градусов теплее обычного.

















“Осадков особо не ожидается, но так как воздушная масса теплая и влажная, не факт, что будет много солнца — часто будет висеть низкая подъинверсионная облачность (прям, как сейчас) с туманами и густыми дымками”, - дали неутешительный для белорусских автомобилистов прогноз специалисты.

Об опасности густых туманов предупредил и Белгидромет. Там выписали жёлтое предупреждение на ближайшие двое суток для Витебщины, Минщины, Гродненщины и Брестчины. В большинстве из этих регионов к потенциально опасному туману в эти дни добавится ещё и риск образования гололедицы на дорогах.

Карта метеоопасностей от Белгидромета на 29-30 ноября

Подробный прогноз погоды на субботу, 29 ноября, государственные синоптики представили в виде видеообзора.

А вот в воскресенье, 30 ноября, и понедельник, 1 декабря, в Белгидромете не исключили вероятность кратковременных осадков, в том числе, мокрого снега с дождём, на большей части территории страны. Температуру на эти дни спрогнозировали следующую:

30 ноября: ночью от -4°С по западу до +6°С по юго-востоку страны, днём в диапазоне -1.. +6°С, по югу- до +8°С;

1 декабря: ночью в диапазоне -2.. +5°С, днём в диапазоне -1.. +6°С.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях компания Google объявила, что существенно улучшила точность своих прогнозов погоды. Новая модель прогнозирования американского технологического гиганта WeatherNext 2 основана на искусственном интеллекте (ИИ) и, как обещает компания, она значительно превосходит первую версию.

Google улучшил свой ИИ-прогноз погоды. В восемь раз быстрее и точнее?