Google улучшил свой ИИ-прогноз погоды. В восемь раз быстрее и точнее?

Опубликовано: 27.11.2025 15:33 , Обновлено: 27.11.2025

Компания Google объявила, что существенно улучшила точность своих прогнозов погоды. Новая модель прогнозирования американского технологического гиганта WeatherNext 2 основана на искусственном интеллекте (ИИ) и, как обещает компания, она значительно превосходит первую версию.

Google утверждает, что их новая прогностическая модель генерирует прогнозы в восемь раз быстрее, с точностью до часа, предсказывая сотни возможных погодных сценариев «из одной отправной точки». Утверждается, что она превосходит первую версию модели по 99,9% погодных переменных, включая температуру, направление ветра, влажность, давление и другие.

На построение самих прогнозов с подключением ИИ теперь уходит меньше минуты, тогда как на суперкомпьютере с использованием физических моделей на это обычно уходят часы.

В самой компании новый инструмент назвали “самой передовой и эффективной моделью прогнозирования” и считают его “революционным”. Как ожидается, новая модель будет интегрирована в основные приложения Google, таки как Поиск и Карты, чтобы улучшить взаимодействие пользователей с сервисом погоды на всей платформе.

Впрочем, для самих пользователей на первый взгляд мало что изменится в привычном сервисе: как и предыдущая модель WeatherNext 1, новая версия будет выдавать четыре шестичасовых прогноза погоды на каждый день в промежутке до 15 дней. Однако, как утверждается, эти прогнозы станут ещё точнее и информативнее, чем раньше.

Ранее специалисты отмечали, что пока модели ИИ не точнее других методов прогнозирования погоды, но уже точно являются сопоставимыми с ними. В будущем такие модели, по мнению экспертов в области ИИ, могут стать точнее физических моделей. Однако в более реалистичном будущем более вероятными считается сочетание физических моделей и генеративных моделей ИИ для достижения баланса между точностью, эффективностью и масштабируемостью прогнозов.