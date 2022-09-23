На Беларусь идет антициклон Стефан. Синоптики предупредили о прохладе и заморозках 23-25 сентября

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Опубликовано: 23.09.2022 07:40 , Обновлено: 23.09.2022

Специалисты «Белгидромета» сообщили, что на погоду в Беларуси в пятницу и на выходных повлияют неустойчивые прохладные воздушные массы. К воскресенью, 25 сентября, белорусам стоит подготовится к новым ночным заморозкам. Но и днем тепла ждать не стоит.

Обновлено Исправлено! В тексте было неверно указано, что об антициклоне Стефан сообщили в Белгидромете. На самом деле, это информация польских синоптиков. Белорусские метеорологи сообщили только о холодных массах и температуре.

[info_b]Вероятно, их несет антициклон Стефан, который уже вовсю работает в соседней Польше, сообщают синоптики соседней страны. Антициклон Стефан образовался на границе Франции и Великобритании. Кочуя по Европе, он окреп — давление в его пределах возрастало, вызывая изменение погоды на Старом континенте, пишет WP. К четвергу он подобрался к Польше и принес похолодание.[/info_b]

Белорусские метеорологи рассказали, что в пятницу, 23 сентября погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления и неустойчивая прохладная воздушная масса. Ожидается преимущественно облачная погода. Почти по всей стране пройдут дожди, кое-где возможны и грозы. Ветер северный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит +3..+9°С, днем — +9..+15°С.

В субботу 24 сентября влияние неустойчивой прохладной воздушной массы сохранится. Погода не изменится. Температура ночью опустится до +2..+8°С, днем поднимется до +10..+16°С.

А в воскресенье 25 сентября страна в основном окажется в области повышенного атмосферного давления. Дожди спрогнозировали лишь ночью и утром местами по северо-востоку Беларуси. Ветер северо-западный, западный умеренный.

Температура ночью — +2..+8°С, в отдельных районах страны ожидаются заморозки 0, -2°С. Днем воздух прогреется до +11..+17°С.

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