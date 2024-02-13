На AliExpress стали продавать белорусские деньги. Правда, старые. Почем?

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Опубликовано: 13.02.2024 11:35 , Обновлено: 10.07.2024

На популярной китайской торговой площадке в продаже появились «белочки», «зайчики» и другие бумажные деньги Беларуси конца прошлого века и начала нынешнего. От самых мелких купюр (50 копеек) до крупнейших (200 тысяч рублей). Сколько за них хотят в нынешних деньгах?

Продавцы заверяют, что все банкноты оригинальные, сообщило издание Bar24, которое заинтересовалось этим товаром.

Самые дешевые белорусские банкноты, которые удалось найти на AliExpress, продают по 3 рубля 19 копеек за штуку. Это купюры 1998 года выпуска номиналом 1000 и 5000 рублей.

В числе самых дорогих – купюры 1992 года. Цена за одну купюру доходит до 9 рублей 78 копеек. Если покупать коллекцией, получится дешевле. «Лесной набор» – «белочка», «лось», «медведь» и «зубр» – по нынешним белорусским деньгам стоит от 16 до 33 рублей. Примечательно, что знаменитые «зайчики» в этой коллекции почему-то отсутствуют. Нет их и по отдельности.

Самая же дорогая коллекция белорусских денег на китайском маркетплейсе стоит 761 рубль. В нее входит 14 купюр номиналом от 1 рубля до 200 тысяч.

Краткая история «лесных» денег

Напомним, банкноты, ходившие в Беларуси в 1992-2000 годах, в народе называли «зайчиками» – потому как на купюру в 1 рубль тогда поместили изображение зайца-русака (все мелкие банкноты были посвящены значимым для страны животным).

Банкнота в 50 копеек была довольно оригинальным решением, ведь «бумажные монеты» – уникальное явление. Партию таких купюр (кстати, без номера и серии) впервые напечатали в мае 1992 года, но им не суждено было долго участвовать в денежном обороте из-за высоких темпов инфляции. С 1994 по 2000 год бумажные 50 копеек уже почти не использовались.

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На банкноте в 1 рубль изобразили зайца-русака, на этой купюре и выше по номиналу уже появились серия и номер. «Зайчик» продержался в обороте чуть дольше 50 копеек, до 1995 года, а после чаще лежал в чьих-нибудь коллекциях.

На 3 рублях нашлось место для бобров. Банкноту в 5 белорусских рублей посвятили волкам. Рысь с детенышем изобразили на купюре в 10 белорусских рублей. На 25 рублей изобразили лося. на 50 рублях – медведя. И, наконец, ряд купюр с образами животных завершает экземпляр в 100 белорусских рублей, на которых изобразили зубра.

Все старшие по номиналу деньги Беларуси той эпохи посвящены местной архитектуре и другим культурным явлениям. Заметим, что все образцы от 200 рублей продержались в обращении до денежной реформы 2000 года.

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