Житель Барановичей выставил на аукцион открытку за 35 тыс. рублей. Что в ней особенного?

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Опубликовано: 06.01.2024 14:05 , Обновлено: 08.01.2024

На популярной белорусской аукционной площадке выставили на продажу примечательный лот - альбом открыток с фотографиями советских летчиков-космонавтов. Настоящий интерес для коллекционеров, впрочем, может представлять лишь одна карточка из представленного набора. По сути, именно за неё житель Барановичей, который выставил данный лот, запросил 35 тыс. рублей.

Высокая ценность антикварной открытки объясняется тем, что на одной из открыток, на которой изображён легендарный космонавт Юрий Гагарин, стоит автограф. Как утверждает владелец альбома, подпись на фото поставил сам Гагарин в далёком 1963 году.

Фото: ay.by

Впрочем, никаких сертификатов, которыми, как правило, подтверждают подлинность подписей на коллекционных вещах, хозяин раритетного альбома в объявлении не предоставил и даже не упомянул о его наличии.

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Как отметил портал bar24.by, других автографов Юрия Гагарина в открытой продаже в Беларуси на данный момент нет, однако в России таких предложений немало. Цены на автографы первого человека в мире, совершившего в космос, на российских аукционах колеблются от 35 тыс. до 1,5 млн российских рублей, то есть по нынешнему курсу от 1,2 до 54 тыс. белорусских рублей.

Ранее Телеграф сообщил, что на днях на площадке республиканского унитарного предприятия по оказанию услуг “БелЮрОбеспечение”, которое занимается продажей арестованного имущества с аукционов в Беларуси, появились два необычных лота - фонтан и “благоустройство” в Круглом Могилёвской области.

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