На 75 рублей больше? В Минтруда озвучили размер средней пенсии белорусов в феврале 2024 года

Опубликовано: 15.01.2024 07:30 , Обновлено: 15.01.2024

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич озвучила размер средней пенсии в феврале 2024 года. По её словам, фактический рост в рублях для каждого пенсионера будет своим, но в среднем составит плюс 75 рублей.

Выступая в эфире гостелеканала “Беларусь 1”, Костевич напомнила о том, что, согласно президентскому указу, подписанному в конце декабря прошлого года, с 1 февраля размер пенсий в стране должен быть повышен на 10%.

“Таким образом, в феврале, по экспертным оценкам, мы ожидаем среднюю пенсию в 811 рублей - это плюс 75 рублей в среднем”, - процитировало главу Минтруда агентство БелТА.

Костевич пояснила, что при определении размера пенсии министерство “идёт от базы - пенсии конкретного человека”.

По данным Минтруда, на 2024 год фонд соцзащиты министерства планирует выделить на выплату пенсий порядка 22 млрд рублей, однако, эти средства ещё предстоит заработать - её аккумулируют из тех взносов, которые работающие белорусы отчисляют из своей зарплаты.

Как пояснила Костевич, что обеспечить повышение выплат пенсионерам. в месяц ведомству нужно дополнительно в общей сложности порядка 166 млн рублей, следовательно, на оставшиеся 11 месяцев года - это более 1,8 млрд рублей.

Напомним, согласно декабрьскому указу «О повышении пенсий», в Беларуси предусмотрен перерасчет трудовых пенсий, а также их повышение в среднем на 10% с 1 февраля 2024 года.

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Кроме того, в этом году белорусских пенсионеров ждут некоторые изменения, которые затронут порядок социальных выплат. Как пояснили в Минтруда, большинство белорусских пенсионеров планируют перевести на выдачу пенсий на банковские карты или через банки.

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