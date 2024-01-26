"Мы ж не животные" - Видео поиска просрочки в магазине известной сети в Гомеле набрало 750 тыс. просмотров. Где нашли плесень и не только?
Видео покупателя из гомельского магазинов одной из крупнейших торговых сетей Беларуси, магазина "Евроопт" за несколько дней набрало в TikTok более 750 тыс. просмотров и более тысячи возмущённых комментариев. Всё дело в том, что автор видео, не прилагая особого труда, за один поход за покупками наглядно показал сразу несколько нарушений - просроченные товары, товары без указания срока годности и даже потенциально опасные для здоровья, покрытые плесенью продукты.
Автор записи, который под ником ne_ochen_vkusno публикует на своей страничке в TikTok видео очевидных нарушений в различных магазинах Гомеля, вначале продемонстрировал “безлимитный окунь”, который выложили на прилавки с привлекательной скидкой, однако, без чёткого указания срока годности. Это является нарушением требований законодательства, поскольку не даёт покупателю точной информации о свежести продукта.
[link href=“https://www.tiktok.com/@ne_ochen_vkusno?refer=embed” title=“@ne_ochen_vkusno” target=“_blank” rel=“noopener”] @ne_ochen_vkusno [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%82?refer=embed” title=“гомельевроопт” target=“_blank” rel=“noopener”] #гомельевроопт [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C?refer=embed” title=“гомель” target=“_blank” rel=“noopener”] #гомель [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“еврооптминск” target=“_blank” rel=“noopener”] #еврооптминск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“еврооптбеларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #еврооптбеларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD?refer=embed” title=“тцмандарин” target=“_blank” rel=“noopener”] #тцмандарин [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5?refer=embed” title=“отравление” target=“_blank” rel=“noopener”] #отравление [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86?refer=embed” title=“наглыйпродавец” target=“_blank” rel=“noopener”] #наглыйпродавец [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB?refer=embed” title=“беспредел” target=“_blank” rel=“noopener”] #беспредел [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5?refer=embed” title=“пищевоеотравление” target=“_blank” rel=“noopener”] #пищевоеотравление [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD?refer=embed” title=“тухлопритон” target=“_blank” rel=“noopener”] #тухлопритон [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82?refer=embed” title=“гомельспорт” target=“_blank” rel=“noopener”] #гомельспорт [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C?refer=embed” title=“магазиныгомель” target=“_blank” rel=“noopener”] #магазиныгомель [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD?refer=embed” title=“обман” target=“_blank” rel=“noopener”] #обман [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C?refer=embed” title=“плесень” target=“_blank” rel=“noopener”] #плесень [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BB%D1%8F%D0%BA?refer=embed” title=“защищаюттухляк” target=“_blank” rel=“noopener”] #защищаюттухляк [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5?refer=embed” title=“заработокназдоровье” target=“_blank” rel=“noopener”] #заработокназдоровье [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5?refer=embed” title=“население” target=“_blank” rel=“noopener”] #население [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5?refer=embed” title=“гомельчане” target=“_blank” rel=“noopener”] #гомельчане [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5?refer=embed” title=“минчане” target=“_blank” rel=“noopener”] #минчане [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B?refer=embed” title=“беларусы” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусы [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Marketing-Businness-7089350918570788866?refer=embed” title=”♬ Marketing Businness - ZydSounds” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Marketing Businness - ZydSounds [/link]
Далее на прилавке с хлебобулочными изделиями мужчина заметил ещё одно нарушение, очевидное невооружённым взглядом: на наборе булочек, уложенных в заводскую упаковку, оказалась плесень. По словам автора видео, это могло произойти из-за “нарушения целостности упаковки”. Причём “проблемной” (именно так о ней отозвалась сотрудница магазина, которой мужчина указал на нарушение) оказалась практически вся партия - продавцам пришлось снимать товар с продажи и оформлять возврат производителю.
“Магазин для кого? Для людей, не для животных. Мы ж не животные, мы люди. Мы хотим свежее кушать”, - поучал мужчина на видео работницу магазина.
[info_b]Отметим, что требованию внимательного покупателя продавцы действительно убрали с прилавка просроченную продукцию. Тем не менее, многочисленные видео на страничке гомельчанина наглядно демонстрирует, что покупателям следует быть внимательными и проверять срок годности товаров во всех магазинах, а не только в сети “Евроопт”.[/info_b]
Так, на других видео этого же пользователя есть примеры из других магазинов Гомеля - просроченной мойвы из магазина “Аркада”, хлеба с плесенью из магазина “Дионис” и просроченной говядины из “Копеечки”.
Впрочем, судя по комментариям под видео, эта проблема не ограничивается один областным центром - с ней сталкиваются покупатели по всей Беларуси.
При этом часть зрителей встала на сторону продавцов, оправдывая их нежелание по собственной инициативе и своевременно убирать продукцию с заведомо истекшими сроками годности требованиями, которые к ним предъявляют работодатели.
“Не секрет, что продавцов еще заставляют выкупать просрочку”, - написал один из пользователей.
“Вы предложите штат работников увеличить и з/п поднять работникам. К руководству организации предъявите претензии, чтобы создали условия для работы”, - попытался другой зритель переложить ответственность за просрочку на полках магазинов на их владельцев.
Однако тех, кто поддержал автора видео, который публично озвучил эту проблему, в комментариях было всё же больше. Некоторые и вовсе предложили сделать такие “проверки” силами “интернет-активистов” регулярными, чтобы “навести порядок” в сфере торговли.
“Нужно добровольцев найти,и прикрепить к ним разные магазины !!!!!Что бы так ходили и проверяли !!!! А то продавцам “НЕКОГДА”!!!”, - эмоционально предложил один из комментаторов.
Отметим, что в Беларусив рейды по магазинам в поисках нарушения сроков годности и условий хранения продукции, а также цены и ассортимента регулярно отправляются не только представители Госконтроля. Министерства антимонопольного регулирования и торговли, но и региональные депутаты и чиновники. Контрольные ведомства периодически отчитываются об изъятии просрочки и штрафах, которые выписывают торговым точкам по итогам проверок.
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