"Мы ж не животные" - Видео поиска просрочки в магазине известной сети в Гомеле набрало 750 тыс. просмотров. Где нашли плесень и не только?

🎥 Видео

Опубликовано: 26.01.2024 14:58 , Обновлено: 25.04.2025

Видео покупателя из гомельского магазинов одной из крупнейших торговых сетей Беларуси, магазина "Евроопт" за несколько дней набрало в TikTok более 750 тыс. просмотров и более тысячи возмущённых комментариев. Всё дело в том, что автор видео, не прилагая особого труда, за один поход за покупками наглядно показал сразу несколько нарушений - просроченные товары, товары без указания срока годности и даже потенциально опасные для здоровья, покрытые плесенью продукты.

Автор записи, который под ником ne_ochen_vkusno публикует на своей страничке в TikTok видео очевидных нарушений в различных магазинах Гомеля, вначале продемонстрировал “безлимитный окунь”, который выложили на прилавки с привлекательной скидкой, однако, без чёткого указания срока годности. Это является нарушением требований законодательства, поскольку не даёт покупателю точной информации о свежести продукта.

Далее на прилавке с хлебобулочными изделиями мужчина заметил ещё одно нарушение, очевидное невооружённым взглядом: на наборе булочек, уложенных в заводскую упаковку, оказалась плесень. По словам автора видео, это могло произойти из-за “нарушения целостности упаковки”. Причём “проблемной” (именно так о ней отозвалась сотрудница магазина, которой мужчина указал на нарушение) оказалась практически вся партия - продавцам пришлось снимать товар с продажи и оформлять возврат производителю.

“Магазин для кого? Для людей, не для животных. Мы ж не животные, мы люди. Мы хотим свежее кушать”, - поучал мужчина на видео работницу магазина.

[info_b]Отметим, что требованию внимательного покупателя продавцы действительно убрали с прилавка просроченную продукцию. Тем не менее, многочисленные видео на страничке гомельчанина наглядно демонстрирует, что покупателям следует быть внимательными и проверять срок годности товаров во всех магазинах, а не только в сети “Евроопт”.[/info_b]

Так, на других видео этого же пользователя есть примеры из других магазинов Гомеля - просроченной мойвы из магазина “Аркада”, хлеба с плесенью из магазина “Дионис” и просроченной говядины из “Копеечки”.

Впрочем, судя по комментариям под видео, эта проблема не ограничивается один областным центром - с ней сталкиваются покупатели по всей Беларуси.

При этом часть зрителей встала на сторону продавцов, оправдывая их нежелание по собственной инициативе и своевременно убирать продукцию с заведомо истекшими сроками годности требованиями, которые к ним предъявляют работодатели.

“Не секрет, что продавцов еще заставляют выкупать просрочку”, - написал один из пользователей.

“Вы предложите штат работников увеличить и з/п поднять работникам. К руководству организации предъявите претензии, чтобы создали условия для работы”, - попытался другой зритель переложить ответственность за просрочку на полках магазинов на их владельцев.

Однако тех, кто поддержал автора видео, который публично озвучил эту проблему, в комментариях было всё же больше. Некоторые и вовсе предложили сделать такие “проверки” силами “интернет-активистов” регулярными, чтобы “навести порядок” в сфере торговли.

“Нужно добровольцев найти,и прикрепить к ним разные магазины !!!!!Что бы так ходили и проверяли !!!! А то продавцам “НЕКОГДА”!!!”, - эмоционально предложил один из комментаторов.

Отметим, что в Беларусив рейды по магазинам в поисках нарушения сроков годности и условий хранения продукции, а также цены и ассортимента регулярно отправляются не только представители Госконтроля. Министерства антимонопольного регулирования и торговли, но и региональные депутаты и чиновники. Контрольные ведомства периодически отчитываются об изъятии просрочки и штрафах, которые выписывают торговым точкам по итогам проверок.

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