Налоговая устроила рейды по пешеходным переходам в Минске. Кому и за что выписали штрафы?

Опубликовано: 26.03.2025 10:16 , Обновлено: 26.03.2025

Налоговые инспекторы вместе с милицией провели рейды по подземным пешеходным переходам Минска. В управлении оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам (МНС) по Минску рассказали, кому и за что по итогам проверок выписали штрафы.

Рейды совместно с налоговой милиция устроила по местам нелегальной торговли в переходах. Ситуацию с нелегальной торговлей в налоговом ведомстве оценили как “неплохую” в целом.

“Переходы выглядят именно так, как их проектировали и строили: нигде не было организованных толп нелегалов, мешающих пешеходам”, - рассказали в налоговой инспекции, сообщив, что “отдельные нарушители всё же попались”.

В качестве примера в ведомстве рассказали о административном наказании одной из нелегальных продавщиц, которая торговала в переходе очками. Женщина официально нигде не работает, а за нелегальную “подработку” ей придётся заплатить немалую сумму.

Фото: Управление оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску

Во-первых, её товар арестовали и изъяли – 32 пары очков оценили в 800 рублей. Во-вторых, ей придётся заплатить штраф за нелегальную торговлю - его точный размер, как и судьбу изъятого товара, ещё предстоит определить экономическому суду. Ну и в-третьих, женщину дополнительно обяжут уплатить единый налог за розничную торговлю. В инспекции подсчитали, что сумма налога в 1,5 раза больше стоимости изъятого у женщины товара.

“А если она уже ранее привлекалась за нелегальную торговлю – ставка налога умножится на пять”, - предупредили инспекторы, подчеркнув, что “нелегалом” в торговле в Беларуси быть “и тяжело, и невыгодно”.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что за нелегальную торговлю в Беларуси может грозить предупреждение и взыскание пятикратного налога, при повторных случаях – штраф от 10 до 50 базовых (от 420 до 2100 рублей сегодня).

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