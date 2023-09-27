МВД предупредило об "ограничительных мероприятиях" в городах Беларуси до 30 сентября. Кому и где приготовиться?

Опубликовано: 27.09.2023 10:12 , Обновлено: 27.09.2023

Министерство внутренних дел Беларуси анонсировало новые тренировки "по слаженности действий личного состава в особых условиях". Их планируют провести до 30 сентября во всех территориальных органах внутренних дел. В ведомстве рассказали, к каким "ограничительным мероприятиям" следует быть готовым белорусам в этот период.

В ходе этих тренировок в населенных пунктах по всей стране планируют отработать “алгоритм задержания условных правонарушителей”, сообщили в МВД.

Для организации тренировок в рамках служебной подготовки личного состава на отдельных улицах населенных пунктов правоохранители могут выставить специальные посты, ограничить движение как для транспорта, так и для пешеходов, и организовать “иные ограничительные мероприятия”.

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Ранее о о предстоящих осенних рейдах рассказала Госавтоинспекция Беларуси. В некоторых городах ловить нарушителей будут даже ночью, а отдельным водителям может грозить крупный штраф — до 1850 рублей.

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Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции совместно с милицией и судебными исполнителями отдела принудительного исполнения наказаний в настоящее время проводят специальные рейды в рамках профилактической акции “Время платить по счетам” в некоторых регионах страны. В ходе этих рейдов к некоторым белорусов милиция может сама явиться домой в сопровождении сотрудников ГАИ.

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