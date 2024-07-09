МВД предупредило о патрулях дронов и пообещало призы. Где белорусы увидят милиционеров на сегвеях?

Опубликовано: 09.07.2024 20:55 , Обновлено: 09.07.2024

Милиция предупредила жителей и гостей Витебска о патрулях беспилотников в городе с 9 по 15 июля и сообщила, что в этот период гостиницы и отели областного центра возьмут под круглосуточную охрану, а на улицах будут дежурить мотопатрули.

Все дело в фестивале “Славянский базар”, который и пройдет в Витебске с 9 по 15 июля. “Впервые во время «Славянского базара» задействуем как антидроновую технику, так и применим сами дроны. С их помощью будем проводить видеофиксацию правонарушений, а также сможем оперативно отреагировать, если кому-то понадобится наша помощь”, — рассказал начальник УВД Витебского облисполкома генерал-майор милиции Андрей Любимов.

По его словам, безопасность гостей и участников фестиваля правоохранители обеспечат в местах их проживания, питания, проведения банкетов и вечеров. Особое внимание - безопасности на автодорогах.

“Больше всего милиционеров будет задействовано на фестивальных площадках и в центре города. Также в центре Витебска будут работать мотопатрули, которым легче маневрировать при большом скоплении людей”, - передал слова Любимова портал sb.by.

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Кроме того, выделили 46 дополнительных мест для парковки транспорта, 15 из которых платные. А на четырех основных перекрестках Витебска пообещали поставить “прекрасных сотрудниц ГАИ в милицейской форме прошлых лет” для регулировки движения там.

Также в подразделениях по гражданству и миграции запланировали каждый день фиксировать количество иностранцев, которые приехали в страну для посещения фестиваля без визы.

А что за призы?

На период с 10 по 14 июля МВД объявило республиканскую акцию «За безопасность - вместе!» в Витебске. Гостям пообещали:

выставку специальной, современной и ретротехники,

концертно-развлекательные программы с призами и сувенирами,

фотозоны со служебными собаками,

скалодром,

веревочный городок,

конный патруль,

милиционеров на сегвеях, электроскутерах и трициклах,

и не только.

Фото: МВД Беларуси

Ну, а “суперприз” в виде велосипеда разыграют среди тех, кто выполнит все условия:

посетит все интерактивные площадки, где пройдет квесты и получит наклейку, разместит эту наклейку на специальном флаере, на каждой из локаций сделает фото и опубликует в своих соцсетях с хештегом “#ЗАБЕЗОПАСНОСТЬВМЕСТЕ”, подпишется на официальные аккаунты МВД в TikTok, Instagram, “ВКонтакте”, Facebook.

Милицейские локации собрались организовать на площади Тысячелетия с 10 по 13 июля с 16:00 до 20:00. Пообещали и другие “ценные подарки”.

Фото: МВД Беларуси

Сам розыгрыш запланировали провести 14 июля на площади Победы в Витебске с 15:00 до 17:00. Регистрировать участников будут с 12:00 до 15:00.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Армения отказалась от участия в “Славянском базаре” в этом году. Руководитель делегации страны Вреж Киракосян объяснил, что решение связано с официальной политической позицией Еревана.

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