МВД пообещало взяться за подростков по всей Беларуси. Что планируют на каникулах?

Опубликовано: 27.03.2023 09:56 , Обновлено: 27.03.2023

В МВД Беларуси сообщили, что в связи с наступлением школьных каникул, сотрудники проведут мероприятия по недопущению правонарушений подростками, а также в отношении них.

Особое внимание милиционеры пообещали уделить несовершеннолетним, с которыми проводят индивидуальную профилактическую работу, а также тем, кто находится в социально опасном положении.

Их сотрудники МВД решили привлечь в «спортивные, культурные, правовые, интерактивные мероприятия».

Также милиционеры будут следить за порядком в торговых центрах и других общественных местах, популярных у подростков.

Кроме того в министерстве посоветовали родителям рассказать своим детям о правилах:

безопасного катания на велосипедах и самокатах;

поведения на дороге и вблизи нее;

поведения на объектах железнодорожного транспорта;

поведения на водоемах.

А еще в МВД призвали «уделить основам цифровой гигиены». А именно: вместо гаджетов «вовлекать детей в мероприятия, проводимые в учреждениях образования, военно-патриотических клубах, функционирующих на базе подразделений внутренних войск или органов внутренних дел».

Ранее Телеграф писал, что в конце февраля в Гомеле возле торгового центра милиция задержала 200 человек, из них 183 несовершеннолетних. Они были сторонниками ЧВК «Редан». Позже такие задержания произошли в Бресте и других городах.

В Бресте у ТЦ задержали более 40 подростков

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ЧВК «Редан» — это не военная кампания, а субкультура, которая объединяет поклонников комиксов-манги «Хантер х Хантер» (Hunter x Hunter).Антигероем этой серии комиксов выступает преступная группа с названием «Геней Рёдан». Группы, как правило, подростков из ЧВК «Редан» собираются вместе и устраивают массовые драки. Некоторые носят одежду с изображением двенадцатилапных пауков.

Сначала такая группировка появилась в России, затем в Украине. Позже добралась до Беларуси.

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