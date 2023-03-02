В Бресте у ТЦ задержали более 40 подростков

Опубликовано: 02.03.2023 08:45 , Обновлено: 02.03.2023

В Бресте 1 марта возле крупных торговых центров милиция задержала 52 человека, из них 41 — несовершеннолетних.

Как сообщили в УВД Брестского облисполкома, «по призывам» в соцсетях и мессенджерах у ТЦ собрались сторонники так называемого ЧВК «Редан».

«Сотрудники милиции оперативно отреагировали на попытку проведения незаконного массового мероприятия». Всех участников «без применения физической силы» доставили в ОВД.

В милиции отметили, что подростки до 16-ти лет получат предупреждения с постановкой на «учет» в инспекцию по делам несовершеннолетних. Остальным также грозит административная ответственность.

Напомним, ранее в Гомеле возле торгового центра «Секрет» 28 февраля милиция задержала 200 человек, из них 183 несовершеннолетних, также сторонников ЧВК «Редан».

[info_b]Это не военная кампания, а субкультура, которая объединяет поклонников комиксов-манги «Хантер х Хантер» (Hunter x Hunter).Антигероем этой серии комиксов выступает преступная группа с названием «Геней Рёдан». Группы, как правило, подростков из ЧВК «Редан» собираются вместе и устраивают массовые драки. Некоторые носят одежду с изображением двенадцатилапных пауков.

Сначала такая группировка появилась в России, затем в Украине. Теперь добралась до Беларуси.[/info_b]