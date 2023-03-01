В Гомеле возле ТЦ задержали 200 человек

Опубликовано: 01.03.2023 08:21 , Обновлено: 05.04.2023

В Гомеле возле торгового центра «Секрет» 28 февраля милиция задержала 200 человек, из них 183 несовершеннолетних.

Как рассказали МВД, милиционеры «оперативно отреагировали на попытку проведения незаконного массового мероприятия» «без применения физической силы».

Там отметили, что у ТЦ собрались по призывам в соцсетях и мессенджерах собрались «сторонники так называемого ЧВК «Редан».

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Это не военная кампания, а субкультура, которая объединяет поклонников комиксов-манги «Хантер х Хантер» (Hunter x Hunter). Антигероем этой серии комиксов выступает преступная группа с названием «Геней Рёдан». Группу также называют «Пауком» или «Труппой теней».

Группы, как правило, подростков из ЧВК «Редан» собираются вместе и устраивают массовые драки. Они носят одежду с изображением двенадцатилапных пауков и черно-белые шарфы, некоторые красят волосы в черный цвет.

Сначала такая группировка появилась в России, затем в Украине. Теперь добралась до Беларуси.

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В МВД сообщили, что в отношении 200 задержанных проводят проверку. Подростки до 16-ти лет получат предупреждения с постановкой на “учет” в инспекцию по делам несовершеннолетних. Остальным также грозит административная ответственность.

Также милиция ищет организаторов и думает над возбуждением уголовного дела.

Правоохранители посоветовали родителям «обращать внимание на увлечения детей, интересоваться их жизнью, контролировать, с кем они общаются, в том числе в интернете».