МВД пообещало белорусам "сюрпризы" от Кубракова за видео в соцсетях

Опубликовано: 19.12.2024 12:27 , Обновлено: 19.12.2024

МВД Беларуси рассказало о своем конкурсе "Мечты сбываются", для участия в котором белорусам от 8 до 18 лет нужно записать видеоролик. "Самым креативным авторам" пообещали "сюрпризы" от министра внутренних дел Ивана Кубракова.

Конкурс организовали для тех детей и подростков, которые хотят стать милиционерами. Вот что конкретно нужно сделать для участия:

записать видеоролик с рассказом министру о том, в каком подразделении МВД желает служить ребенок и почему,

там же поделиться, как именно участник конкурса будет помогать людям, если станет правоохранителем,

опубликовать видео в Instagram с хештегом #мвд_мечты_сбываются,

отметить при этом аккаунт @belarus_police и прислать в директ туда же ссылку на ролик.

“Не забудь открыть свой профиль, чтобы мы смогли увидеть твое видеопослание”, - [link href=“https://t.me/pressmvd/15302” target=“_blank” rel=“noopener”] добавили [/link] в МВД.

Что за “сюрпризы” от Кубракова ждут “самых креативных авторов”, в ведомстве не рассказали. Также пообещали опубликовать ролики во всех соцсетях ведомства.

Конкурс продлится по 25 декабря , в этот день и завершат прием работ.

Этот конкурс праздничный, на носу Новый год, и, конечно, многие в этот праздник используют салюты, фейерверки, петарды и не только. Ранее Telegraf.news писал, что в милиции Брестчины предупредили об административной ответственности за применение пиротехники с нарушениями.

Милиция пригрозила белорусам штрафом до 800 рублей за использование пиротехники «с нарушением общественного порядка»

Также мы рассказывали, что Министерство обороны пригласило всех желающих присоединиться к белорусским военным на празднике, посвященном грядущим Рождеству и Новому году. Его ведомство решило организовать при поддержке Минского городского исполнительного комитета на этой неделе в одном из столичных торговых центров.

В Минобороны позвали белорусов отметить Новый год и Рождество с ними. Это как?