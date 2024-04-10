Штраф до 800 рублей. Гродненские милиционеры решили проверить, как белорусы хранят велосипеды в подъездах

Опубликовано: 10.04.2024 14:34 , Обновлено: 14.04.2024

Сотрудники гродненской милиции предупредили горожан о проведении рейдовых мероприятий в подъездах многоквартирных домов. За неправильное хранение велосипедов пообещали привлечь к ответственности.

Как сообщили в Гродненской милиции, случаи с кражей велосипедов из подъездов многоквартирных домов и общежитий участились. В этой связи ведомство решило проконтролировать вопрос с сохранностью имущества жильцами и проверить их на наличие нарушений.

“Владельцы зачастую оставляют велосипеды не пристёгнутыми и без присмотра. Например, такие случаи были выявлены во время мониторинга многоэтажек по улице Пушкина. Тамбуры двух подъездов были буквально загромождены двухколёсным транспортом, при этом многие велосипеды даже не были пристёгнуты”, — рассказали сотрудники УВД Гродненского облисполкома в своём телеграм-канале.

Сотрудники милиции предупредили, что выявленным нарушениям будет дана правовая оценка и о них сообщат председателям товариществ собственников либо в ЖСПК.

Как могут наказать жильцов?

Жильцов, которые хранят велосипеды вне квартиры, могут привлечь к административной ответственности за нарушение “Правил пользования жилыми помещениями” согласно которым гражданам в жилом доме “запрещается загромождение коридоров, лестничных маршей и площадок, проходов, запасных выходов и других вспомогательных помещений”. За нарушения этого требования в КоАП РБ предусмотрен штраф до 20 базовых величин (до 800 рублей).

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