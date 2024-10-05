МВД объявило на 7-11 октября "спецмероприятие" по всей Беларуси. К кому придут домой с проверкой?

Опубликовано: 05.10.2024 12:47 , Обновлено: 05.10.2024

В пресс-службе МВД сообщили, что по всей Беларуси с понедельника (7 октября) по пятницу (11 октября включительно) проведут специальное комплексное мероприятие "Арсенал".

В рамках акции в МВД пообещали проверить “условия хранения гражданами зарегистрированных пистолетов, ружей”. А также решили каким-то образом выявлять незарегистрированное оружие.

”… усилия милиционеров будут направлены на выявление нелегального оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, проведение разъяснительной работы с населением о возможности их добровольной сдачи”, - пообещали в МВД.

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В ведомстве уточнили, что за 2024 год уже нашли 400 штук незарегистрированного оружия и 43 тыс различных боеприпасов. Сами белорусы добровольно сдали более 450 стволов.

“За различные нарушения у индивидуальных владельцев изъято более тысячи единиц зарегистрированного оружия”, - уточнили в МВД.

В ведомстве напомнили, что если белорусы добровольно сдадут нелегальное оружие, то те будут освобождены от уголовной и административной ответственности.

Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков в ходе рабочего визита на Гродненщину 3 октября поручил правоохранителям “более тщательно работать” с одной категорией белорусов.

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