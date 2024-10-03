Кубраков приказал "более тщательно работать" с этой категорией белорусов

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Опубликовано: 03.10.2024 22:02 , Обновлено: 03.10.2024

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков в ходе рабочего визита на Гродненщину 3 октября поручил правоохранителям "более тщательно работать" с одной категорией белорусов.

Как передали в Telegram-канале МВД, речь идет о “тунеядцах, в том числе ведущих асоциальный образ жизни”. При посещении Щучинского РОВД Кубраков указал на недостатки в работе милиции общественной безопасности и отметил “важность взаимодействия органов внутренних дел с населением”.

Фото: МВД Беларуси

“Я хочу услышать от вас конкретные предложения по улучшению служебной деятельности”, - сказал глава МВД. При этом, как передали в ведомстве, Кубраков отметил, что безопасность людей в Щучинском районе “обеспечена на высоком уровне”.

Фото: МВД Беларуси

Ранее Telegraf.news сообщал, что в УВД Гомельского облисполкома рассказали о рейдах по дворам жилых домов областного центра 4 октября. По информации ведомства, к сотрудникам милиции присоединятся члены добровольных дружин предприятий и организаций.

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Также мы писали, что министр Кубраков на заседании Барановичского горисполкома 10 сентября потребовал “принимать соответствующие меры” в отношении одной категории белорусов за их правонарушения. И речь не о тунеядцах.

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