Милиция объявила 4 октября рейды по всем дворам Гомеля. Кому пригрозили арестом и общественными работами?

Опубликовано: 03.10.2024 16:43 , Обновлено: 03.10.2024

В УВД Гомельского облисполкома сообщили о рейдах по дворам жилых домов областного центра 4 октября. По информации ведомства, к сотрудникам милиции присоединятся члены добровольных дружин предприятий и организаций.

Правоохранители объявили акцию “Трезвый двор” для “борьбы с пьянством” на улицах. “Мероприятие по соблюдению правопорядка” пообещали провести во всех районах Гомеля вечером пятницы.

“Ведь пребывание отдельной категории граждан на улице может затягиваться до глубокой ночи и не всегда в трезвом виде с соблюдением общественных норм”, - отметили в УВД.

Правоохранители напомнили, что, согласно ст. 19.3 КоАП, распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других общественных местах или же появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, потребление в общественном месте наркотических средств или психотропных веществ могут привести к штрафу в размере до 8 базовых величин (до 320 рублей).

“Оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, влекут наложение штрафа в размере от 2 до 30 базовых величин [от 80 до 1200 рублей], или общественные работы, или административный арест (ст. 19.1 КоАП)”, - добавили в УВД.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусская милиция решила провести оперативно-профилактическое специальное комплексное мероприятие, которое стартует 7 октября и будет проходить пять дней — до 11 октября — по всей стране. Правоохранители пообещали пройтись по домам одной категории белорусов.

Милиция решила проверить «условия» в домах одной категории белорусов. За что пригрозили штрафом до 400 рублей?