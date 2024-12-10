МВД Беларуси начало 13-дневные рейды по квартирам с молодежью. За что родители могут получить штраф до 80 рублей?

Опубликовано: 10.12.2024 15:19 , Обновлено: 10.12.2024

МВД Беларуси объявило 13-дневные рейды по "местам отдыха молодежи", в том числе в арендуемых ими квартирах и коттеджах. Наведаться в гости правоохранители решили в рамках "комплекса профилактических мероприятий".

Его цель - противодействие незаконному обороту наркотиков, в том числе как раз среди молодежи. Милиция [link href=“https://t.me/pressmvd/15215” target=“_blank” rel=“noopener”] пообещала [/link] “особый контроль” тем, кто употребляет наркотические средства без назначения врача и кого раньше судили за “наркопреступления”.

Кроме квартир и коттеджей с молодежью, правоохранители решили пройтись и по “увеселительным заведениям”. “Особое внимание” милиционеры уделяют подросткам младше 16 лет, которые находятся без сопровождения взрослых вне дома ночью.

[info_b]За невыполнение родителями или теми, кто их заменяет, обязанностей по сопровождению несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет либо по обеспечению его сопровождения совершеннолетним человеком в период с 23 до 6 часов вне жилища можно получить штраф в размере до двух базовых величин (до 80 рублей) (ч. 2 ст. 10.3 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] КоАП [/link] Беларуси). [/info_b]

Также в период до 22 декабря, пока будут проходить эти профилактические мероприятия, правоохранители запланировали проверить, продают или нет магазины несовершеннолетним алкогольные и табачные изделия, а также электронные системы курения.

Ранее Telegraf.news писал, что “Белорусская железная дорога” (БелЖД) сообщила о совместных с милицией рейдах по вокзалам, станциям и в поездах с 13 по 24 декабря. Такие мероприятия запланировали провести в рамках акции “Дети и безопасность”.

Милиция и БелЖД объявили 12-дневные рейды на вокзалах и в поездах. Кому пообещали «особое внимание»?

Также мы рассказывали, что в милиции Брестчины сообщили, что нашли Telegram-канал с более 300 подписчиками, где, как утверждают правоохранители, подростки из Барановичей публиковали видео и фото, по их мнению, “позорных” школьников из числа знакомых. Ресурс удалили, заверили в УВД региона.

Милиция обвинила трех подростков из Барановичей в создании Telegram-канала с фото «позорных» школьников