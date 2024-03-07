"Мужик у нас пошёл не тот" - На ГосТВ объяснили, почему белорусы "не хотят" рожать много детей

🎤 Мнение

Опубликовано: 07.03.2024 11:14 , Обновлено: 07.03.2024

Белорусский ведущий Григорий Азарёнок в эфире одного из гостелеканалов обсудил с экспертами проблему демографии в нашей стране. В числе прочего он назвал причины, по которым, по его мнению, в белорусских семьях так мало детей.

По данным Института социологии НАН Беларуси, которые привёл Азарёнок в эфире телеканала СТВ, больше всего белорусских семей — 44% — хотели бы иметь двоих детей, 22% — одного. А вот троих малышей с “учётом реальных жизненных обстоятельств” готовы завести лишь 10% белорусов.

[info_b]В исследовании приняли участие 1874 человека по всей стране, поэтому “выборка наиболее репрезентативная и точно отражает данные всего населения республики”, подчеркнули в Центре оперативных исследований Института социологии НАН Беларуси.[/info_b]

Почему белорусы хотят именно двоих детей?

Согласно статистике, озвученной в эфире гостелеканала, среди основных причин, из-за которых белорусы отказываются заводить большое количество детей, называют следующие:

52% - опасения по поводу того, что будущие родители не смогут обеспечить ребёнка всем необходимым;

46% - отсутствия жилья или возможности его приобретения;

41% - финансовые трудности;

37% - желание “пожить для себя”.

“Как видим, люди боятся заводить детей. А может, нужно просто пробовать?”, — высказал мнение во время эфира один из гостей, председатель Молодёжного парламента, и добавил: “Когда у тебя уже будет жена или муж, появится дополнительная ответственность, сила и мотивация. Ты — кормилец, защитник, а потому будешь понимать, что должен сделать всё, чтобы обеспечить свою семью. Эту боязнь нужно убрать!”.

В свою очередь ведущий шоу Азарёнок завил, что “мужик у нас пошёл не тот, безответственный”, обратив внимание на то, что от желания заводить детей белорусов отталкивает “всё социальное, всё что связано с деньгами”, а также раскритиковал белорусов за поздние браки.

“Ели они строят карьеру, и только в 28-30 лет заводят семью, то извините, ты уже по физическим данным много родить не успеешь”.

Отметим, что данный вопрос поднимают на белорусском телевидении не в первый раз. Так, в январе этого года приглашённые в студию вечернего ток-шоу эксперты назвали раскритиковали популярную сейчас на Западе идеологию “чайлдфри”, назвав её продуктом “западной пропаганды”, которая создает её “как товарный знак и внедряет в массы” белорусов, и предложили ввести в стране “холостяцкий налог”.

«Тогда мы зашевелимся» — На госТВ предложили ввести в Беларуси «холостяцкий налог»

Ранее Телеграф писал, что член комиссии Совета Республики Беларуси по экономике, бюджету и финансам Елена Зябликова заявила, что “женщина — это шея”, а ещё “хранительница очага” и должна рожать детей раньше.

«Женщина – это шея» — В Совете Республики призвали белорусок больше и раньше рожать