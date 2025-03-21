«Можно сделать толокой» - В парламенте призвали белорусов «не ждать, что придет власть и все сделает»

Опубликовано: 21.03.2025 09:47 , Обновлено: 21.03.2025

Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко 20 марта в ходе личного приема граждан в Поставах призвал белорусов "не ждать, что придет помощь со стороны", а стараться решать свои вопросы самостоятельно. В помощь белорусам Сергеенко предложил вернуться к традиционной для белорусских деревень практике взаимопомощи - толоке.

Об деревенской толоке Сергеенко упомянул в контексте обсуждения мероприятий, запланированных во всех белорусских городах и посёлках в рамках объявленного Года. По словам руководителя нижней палаты белорусского парламента, вместо того, чтобы ждать помощь со стороны государства, жители конкретных населенных пунктов могут многое сделать и самостоятельно.

“Многое можно сделать силами коллективов, которые проживают в населенных пунктах. Выйти и благоустроить улицу или кладбище, как у нас в Беларуси говорят, толокой, а не ждать, что придет помощь со стороны, что придет власть и все сделает”, - пояснил свою позицию Сергеенко.

При этом глава Палаты представителей пояснил, что власть “может создать условия на приоритетных направлениях”, которые, по их оценке, будут затрагивать большое количество людей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в президентском указе, в котором обозначены основные мероприятия в рамках Года благоустройства, в числе прочего чиновникам поручили активно вовлекать организаций и рядовых белорусов в благоустройство городов и посёлков “на добровольной основе”.

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Кстати, ближайший республиканский субботник в Беларуси должен пройти 12 апреля 2025 года. , а всего в этом году запланировано 2 республиканских субботника.

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