"Можно подхватить ВИЧ, гепатиты" - Милиция предупредила белорусов о новом опасном тренде у подростков

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Опубликовано: 18.04.2025 15:40 , Обновлено: 18.04.2025

Милиция Минщины предупредила родителей подростков о новом опасном тренде молодежи, из-за которого можно заразиться вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатитами А, В, С и не только.

Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале “Обратная сторона”, его [link href=“https://t.me/minobl_uvd/54773” target=“_blank” rel=“noopener”] зарепостил [/link] канал “Милиция Минщины”. В источнике написали о случаях, когда дети и подростки в интернете покупают “дешевое тату-оборудование” и пользуются им дома, пока родителей нет. Названия площадок, где заметили продажу таких вещей, в “Обратной стороне” не написали.

Фото: Telegram-канал "Обратная сторона"

Если в таком наборе будут нестерильные инструменты, то высок риск заразиться опасными заболеваниями, не только вирусными, но и аллергическими. “Врачи-дерматологи предупреждают, что при плохой обработке иглы тату-машинки можно подхватить ВИЧ, гепатиты А, B и С, а также инфекции из-за травм кожи!” - сказали в Telegram-канале.

Там посоветовали подросткам “не экспериментировать” с таким тату-оборудованием, “чтобы не покалечиться”. “Детские игры могут привести к необратимым последствиям!!!” - предупредила милиция.

Родителей же призвали:

обращать внимание на своих детей,

объяснять им последствия “необдуманных “хайповых” поступков”,

контролировать их увлечения и круг общения в интернете.

Ранее Telegraf.news писал, что в УВД Гомельского облисполкома рассказали, за какую “детскую шутку” подростки с 14 лет могут оказаться в тюрьме на срок до семи лет. Речь о сообщениях, которые могут распространить школьники.

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Также мы рассказывали, что в Кобрине Брестской области в конце декабря ОМОН задержал 11-классника. Об обстоятельствах происшествия, причинах задержания и невеселых перспективах задержанного подростка рассказали в УВД Витебского облисполкома.

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