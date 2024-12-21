В Кобрине ОМОН задержал 11-классника. За что пригрозили 10 годами тюрьмы?

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Опубликовано: 21.12.2024 09:43 , Обновлено: 21.12.2024

В Кобрине Витебской области на днях ОМОН задержал 11-классника. Об обстоятельствах происшествия, причинах задержания и невесёлых перспективах задержанного подростка рассказали в УВД Витебского облисполкома.

Как пояснил начальник управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД Витебского облисполкома Александр Гарус, задержали несовершеннолетнего прямо в квартире, где он проживает, при силовой поддержке ОМОНа по подозрению в мошенничестве.

Как полагают правоохранители, подросток через интернет обманул 50-летнего жителя Сенно (Витебская область) почти на 90 тыс. рублей. Эти деньги мужчина перевёл за дорогостоящий автомобиль, который якобы выставил на продажу молодой человек. Деньги мужчина переводил частями в течение месяца, но по итогу машину так и не дождался.

После того, как мужчина обратился в милицию, оперативники подразделений по противодействию киберпреступности Витебщины установили личность предполагаемого афериста - 17-летнего жителя Кобрина. По словам Гаруса, при осмотре квартиры, где проводили задержание несовершеннолетнего, оперативники обнаружили и изъяли банковские карты и компьютер.

Скриншот видео УВД Витебского облисполкома

По данным милиции, часть денег 11-классникуже успел потратить - купил себе автомобиль и дорогой смартфон. Остальную часть незаконно полученного дохода милиция изъяла.

По данному делу следователи уже возбудили уголовное дело по статье “Мошенничество, совершенное в особо крупном размере”. Уголовный кодекс предусматривает за него наказание в виде лишения свободны на срок до 10 лет.

Ранее Telegraf.news рассказал о другом случае мошенничества. Правда, там финансовых потерь потенциальной жертве избежать удалось. Причём “спасителем” в деле выступила риэлтер: она не позволила минчанке подать свою квартиру. В правоохранительных органах ее за это только похвалили назвав “бдительной”. Хотя уголовное дело и завели.

Риэлтер не позволила минчанке продать квартиру. Это как?