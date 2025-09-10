«Можно не спешиваться» — Кубраков показал новую табличку на велопереездах, имитирующую светофор

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Опубликовано: 10.09.2025 15:06 , Обновлено: 10.09.2025

Глава МВД Иван Кубраков затронул нюансы пересечения проезжей части велосипедистами и водителями средств персональной мобильности. В частности, он рассказал, в каком случае им можно не спешиваться, упомянув потенциально новую табличку в ПДД.

Сначала министр внутренних дел показал привычный велосветофор, который начали устанавливать в Беларуси несколько лет назад, передало “Минск-Новости”. При зелёном сигнале этого устройства велосипедисты могут пересекать дорогу без спешивания.

Затем он представил новую табличку, имитирующую вид такого светофора. По его словам, эта табличка «уже утверждена».

«Также можно пересекать проезжую часть на зелёный сигнал светофора не спешиваясь», — заявил министр.

Фото: t.me/minsknews_by

Напомним, новые правила дорожного движения в Беларуси вступили в силу 1 сентября. Среди прочего, они ужесточили требования к велосипедистам, самокатчикам и другим пользователям СПМ.

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Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как начальник ГАИ МВД Виктор Ротченков пообещал, что к следующему велосезону в стране станет «на порядок больше» специальных велосветофоров, позволяющих пересекать дорогу без спешивания.

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