Начальник ГАИ пообещал белорусским велосипедистам больше светофоров, где можно не спешиваться

Опубликовано: 28.08.2025 15:15 , Обновлено: 28.08.2025

Начальник ГАИ МВД Виктор Ротченков разъяснил новые правила для велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности, которые начнут действовать с 1 сентября. Он пообещал, что к следующему велосезону в стране станет «на порядок больше» специальных велосветофоров, позволяющих пересекать дорогу без спешивания.

Ротченков напомнил, что с первого сентября велосипедисты и пользователи СПМ обязаны спешиваться на пешеходных переходах. Однако в этом правиле есть несколько исключений. Главное из них — наличие специального велопереезда, оборудованного транспортным велосветофором.

Речь идёт именно о трёхсекционном светофоре с пиктограммой велосипеда. Начальник ГАИ подчеркнул, что обычный пешеходный (двухцветный) светофор, даже если рядом с ним установлена табличка с велосипедом, таким исключением не является, сообщил sputnik.by.

Начальник ГАИ привёл и другие ситуации, когда спешиваться не требуется:

при проезде перекрёстка по краю дороги (частый случай в сельской местности, где нет обочин или тротуаров);

(частый случай в сельской местности, где нет обочин или тротуаров); при пересечении выездов из дворов и прилегающих территорий. В этом случае велосипедист должен уступить дорогу выезжающим автомобилям.

Он также заверил, что дорожная милиция выступает за развитие велоинфраструктуры при реконструкции улиц. По его словам, общая протяжённость велодорожек в Беларуси сейчас составляет 1,4 тысяч километров.

Не только ГАИ? Кто ещё будет следить за нарушителями

Как сообщили Telegraf.news наши читатели, с сентября контроль за соблюдением правила спешивания могут осуществлять не только сотрудники ГАИ, но и другие милиционеры.

Такую информацию, по словам читателей, сотрудники Госавтоинспекции озвучивают во время профилактических мероприятий на предприятиях. При этом, по их словам, за первый раз велосипедисту или самокатчику выпишут предупреждение, а при повторном нарушении – уже оштрафуют.

Напомним, указ, внёсший изменения в ПДД, Президент Беларуси подписал в начале августа. Помимо правил передвижения на велосипедах и СПМ, изменения коснулись и ряда других моментов.

Велосипедистов в Беларуси обязали спешиваться перед переходами. Узнали список всех изменений в ПДД