В одной из школ Беларуси охранник записывал данные паспортов посетителей. А это законно?

Опубликовано: 10.05.2024 19:31 , Обновлено: 10.05.2024

Национальный центр защиты персональных данных Беларуси сообщил, что к ним поступила жалоба на одно из учебных учреждений страны. Белоруса или белоруску не устроил тот факт, что при посещении школы работник охраны вносил в журнал регистрации паспортные данные посетителей (фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта).

Оказалось, что столь распространённая практика влечёт за собой “избыточную обработку персональных данных”, и это является нарушением. Правда, речь идёт только о серии и номере паспорта, рассказали в пресс-службе ведомства.

В итоге сотрудники Центра защиты персональных данных потребовали у руководства школы изменить подход к регистрации посетителей. Другими словами, записывать вашу фамилию, имя и отчество сотрудники учреждений образования могут, а вот данные паспорта — нет.

Ранее Telegraf.news писал, что работник одной из организаций Беларуси пожаловался на своего бухгалтера. Оказалось, что женщина получила больничный лист и ввиду излишнего любопытства самостоятельно расшифровала буквенно-цифровой диагноз работника. Затем она рассказала об этом коллективу.

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