Можно ли белорусам ставить камеры в подъездах? В НЦПЗД ответили

Опубликовано: 20.08.2024 12:35 , Обновлено: 20.08.2024

В Национальный центр защиты персональных данных поступил вопрос от белоруса, который жаловался на то, что его сосед установил камеру видеонаблюдения в тамбуре многоэтажки. По его словам, мужчина сделал это таким образом, что угол обзора позволяет отслеживать действия других жильцов. Проще говоря, сосед может следить за тем, кто, куда и к кому пришёл. Законны ли такие действия?

В Национальном центре персональных данных объяснили, что информация о человеке на видеозаписи относится к личным сведениям, если по ней можно рассмотреть лицо, отличительные признаки, и в целом идентифицировать белоруса или белоруску. Другими словами, сосед поступил незаконно, поскольку камеры всё же дают такую возможность.

Согласно ст. 18 Закона об информации, информатизации и защите информации, сбор, обработка, хранение, предоставление, распространение информации о частной жизни физического лица, а также пользование ею и обработка личных данных осуществляются с согласия самого человека. Чтобы всё было по закону, остальные жильцы тамбура должны были дать своё согласие на установку камер.

“Видеонаблюдение в межквартирном коридоре не может осуществляться без согласия иных граждан (соседей), которые могут быть идентифицированы по видеозаписям. В отсутствие такого согласия угол обзора камеры должен быть изменён таким образом, чтобы охватывать исключительно дверь квартиры, собственником которой установлена камера”, — подчеркнули специалисты Национального центра защиты персональных данных.

Однако, установить камеру видеонаблюдения могут и без согласия отдельных жильцов — для этого достаточно решения половины участников совместного домовладения, принятого на общем собрании. При этом не имеет значения, кто управляет общим имуществом — уполномоченное лицо, назначаемое местным исполкомом (например, ЖЭС), организация застройщиков или товарищество собственников.

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