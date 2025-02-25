Можно ли вернуть деньги за онлайн-курсы, если "результат разочаровал"? В Региональном обществе защиты прав потребителей ответили

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Опубликовано: 25.02.2025 15:26 , Обновлено: 25.02.2025

Одна из жительниц Гродно поинтересовалась, можно ли вернуть деньги за онлайн-курс, если "результат разочаровал". По её словам, в учебной программе оказалась информация, которая итак находится в открытом доступе. А за такой подход белоруска, судя по всему, платить не собиралась.

“Купила онлайн-курс по диетологии. Но оказалось, что там много информации, которая есть в открытом доступе. Можно ли вернуть деньги за онлайн-курс, если результат разочаровал?” — спросила женщина.

В Региональном обществе защиты прав потребителей объяснили, что средства действительно можно вернуть, но при определённых условиях. Так, если вы начали проходить курс, но информация в нём не соответствует заявленной, то в соответствии с законом «О защите прав потребителей» можно отказаться от услуги в одностороннем порядке до её завершения и вернуть деньги.

В случае, если обучение закончилось, а информацию не предоставили или предоставили недостоверные сведения, также можно заявить о возврате уплаченных денежных средств. Для этого необходимо обратиться с письменной претензией к исполнителю, передал Интернет-портал New Grodno.

Ранее Telegraf.news писал, что один из неравнодушных белорусов поинтересовался, можно ли без угрозы штрафа кормить бездомных животных. По словам мужчины, сосед предупредил его об опасности, которая якобы грозит за подобную доброту. Адвокат юридической консультации №2 Ленинского района Минска Диана Кулешова объяснила, может ли обернуться штрафом такая забота.

Можно ли в Беларуси получить штраф, покормив бездомных животных? Юрист ответила

Также мы рассказывали, что житель Могилёва обратился в редакцию одной из белорусских газет и поинтересовался, можно ли обедать на рабочем месте. По его словам, несмотря на то, что в офисе для этого есть специально оборудованная комната, во время перерыва там слишком много людей, поэтому он и вынужден есть за компьютером. Все точки над i в этом вопросе расставил адвокат.

Имеет ли право сотрудник обедать на рабочем месте? Белорусский адвокат объяснил